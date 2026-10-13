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4生肖未來一個月財運大爆發 屬牛苦盡甘來、屬龍升官發財

聯合新聞網／ 綜合報導
未來一個月，4個生肖有望迎來好運。圖／AI生成
未來一個月，4個生肖有望迎來好運。圖／AI生成

未來一個月，4個生肖有望迎來好運！根據《搜狐網運勢專欄指出，生肖牛、雞、鼠、龍將獲得財星眷顧，不僅事業發展更加順利，正財、偏財也有機會同步提升，其中生肖牛有望擺脫先前的低潮，生肖龍則可能迎來升遷機會。

生肖牛：貴人出現、財運回升

屬牛的人過去半年可能付出不少努力，卻遲遲沒有獲得相應回報。未來一個月運勢逐漸好轉，職場表現有望受到主管肯定，甚至獲得重要專案及額外獎金。

自行創業或經商者，則可能迎來老客戶回流，訂單增加，收入也有機會明顯改善。

生肖雞：正偏財旺、桃花運佳

屬雞的人未來一個月正財穩定，偏財運也有所提升。經商者有望接到更多訂單，上班族則可能獲得額外獎金或分紅。

感情方面，單身者桃花運旺盛，有機會遇見合適對象；已有伴侶者感情更加穩定，家庭生活和樂。

生肖鼠：事業方向明朗、舊客戶帶財

屬鼠的人未來一個月事業方向逐漸明朗，過去累積的人脈與經驗有望發揮作用。尤其老客戶再次合作、既有業務擴展，都可能帶來新的收入機會。

屬鼠的人可將重心放在真正有發展潛力的工作與合作對象上，減少無效社交，更有機會提升收入。

生肖龍：吉星高照、升遷有望

屬龍的人未來一個月受到「紫微」、「龍德」兩大吉星眷顧，事業運勢看漲。先前累積的人脈與工作成果，有機會轉化為升遷、加薪或承接重要專案的契機。

不過，事業發展順利之餘，也應適度休息，避免過度勞累。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 財運 貴人 運勢 創業 搜狐網

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