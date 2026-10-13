快訊

新莊婦遭外甥砍死 舅舅怒斥：只會伸手拿錢的不要養 遲早是禍害

網紅教授遭爆婚內出軌！妻贈勞力士、房產 抗癌治療他卻帶女學生過夜

美軍擬購1.2萬枚「黑鬍子」飛彈劍指中國防空！專家指護台恐遇1難題

聽新聞
0:00 / 0:00

有福了！家有「3生肖孩子」父母最省心 帶旺全家共享榮華富貴

聯合新聞網／ 綜合報導
搜狐網指出，兔馬牛孩子各有優勢，家長的引導教育是關鍵。 圖／AI生成
搜狐網指出，兔馬牛孩子各有優勢，家長的引導教育是關鍵。 圖／AI生成

不少父母都期盼孩子平安長大、前途順遂，若從傳統生肖命理的角度來看，有些生肖被認為具備穩重、積極或踏實的性格特質。搜狐網指出，生肖兔、馬、牛的孩子，各自擁有不同的優勢，若家長正確引導教育，將來前途一片光明，對家庭有機會帶來正向影響。

生肖兔：心思細膩，處事沉穩有方向

生肖兔的孩子通常被認為性格溫和、心思細膩，遇到事情較能保持冷靜，不容易因一時衝動做出決定。這類孩子重視規則，也擅長觀察周遭環境，在成長過程中若能獲得適當引導，有助於逐步建立自己的目標與方向。對父母而言，給予穩定的陪伴與價值觀引導，便能幫助孩子發揮優勢，逐步累積成長成果，也有望為家庭帶來穩定的生活步調與富足的發展前景。

生肖馬：積極進取，遇到挫折不輕言放棄

生肖馬象徵活力與行動力，屬馬的孩子常被形容為積極、有衝勁，面對挑戰時也較願意主動嘗試。即使遇到困難，仍有機會透過不斷調整方法尋找突破口。這類孩子若能培養耐心與持續力，並在家人的支持下學習面對挫折，便有助於發揮自身潛力，為未來發展打下基礎。若能將積極進取的特質轉化為實際成果，不僅有助於個人成長，也被視為有機會為家庭帶來更多發展契機，讓全家共享富足前景。

生肖牛：踏實肯幹，靠長期累積建立實力

生肖牛的孩子則以勤奮、務實及耐力著稱，做事講求穩定，不急於追求短期成果，更重視一步步累積經驗與能力。這類特質有助於培養責任感，也能讓孩子在學習與生活中逐漸建立自信。父母若能給予適度鼓勵與空間，避免過度干涉成長步調，將有助於孩子持續進步，奠定穩固基礎，未來若發展順利，全家也有機會共享安穩富足的生活。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 父母 家庭

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

4生肖「惹不起」！喜事財運接連來 屬鼠、屬虎都上榜

天生富貴命的3星座女！一生衣食無憂、好運連連 旺夫益子福氣旺

未來5年越過越有錢！3生肖迎財運黃金期 屬龍、牛上榜

3生肖女天生帶財氣！屬龍、鼠、猴上榜 年紀越大越有福

相關新聞

網紅教授遭爆婚內出軌！妻贈勞力士、房產 抗癌治療他卻帶女學生過夜

台派網紅教授「蔡桑」蔡亦竹近日離婚內情曝光，前妻蔡依儒公開指控婚內多次出軌，對象涉及其任教課程的女學生，前妻親友也爆料女方長年負擔家庭開銷，更投入資金與人脈協助蔡亦竹發展事業，卻在罹癌期間遭遇無情背叛。 蔡依儒2日發文表示，10年婚姻讓她發現蔡亦竹私下行為與表面形象的巨大落差。她表示，蔡亦竹任教實踐大學高雄分校期間多次婚內出軌，其對象也包含任教課程中的女學生。之後她罹癌接受治療，男方多次以「學校有課」為由無法陪伴，實際上卻是與學生約會出遊、過夜，讓原本就患病的她大受打擊。 親友也向《鏡週刊》透露，蔡依儒對婚姻相當盡心盡力，結婚時贈送勞力士手表、名牌西裝，購買賓士休旅車供蔡亦竹通勤，他想轉型當YouTuber時也安排攝影棚、妝髮等團隊經營，後來又成立公司、聘請員工助他拓展服飾事業。此外，女方家世不凡，其父為台語詩人蔡奇蘭，當初也曾過戶一棟房產給他。 針對爆料，蔡亦竹僅簡單發文「十年互相扶持和關懷相處，是人生重要的歲月跟回憶」，並承認離婚是他的錯，對前妻「除了感謝還是感謝」，至於淨身出戶一事，他則指出前妻「結婚前家境好我很多」、「一起生活時負擔比對方少很多」，因此一個人離開是剛好

「真的是狗肉！」台南移工虐犬案翻車 台南市農業局表達歉意

台南市議員林燕祝今年7月接獲陳情，指安南區一處外籍移工宿舍疑似發生虐犬事件，甚至傳出屠殺犬隻、食用狗肉情形，南市動保處當時採樣初步判定為豬肉、雞肉，但後續檢驗卻驗出狗肉。林燕祝今開記者會，質疑市府未及時公布調查結果，並要求追查肉品來源及犬隻是否遭非法宰殺。台南市農業局坦承，未第一時間向市民及民代說明是疏失，對此表達歉意。

有福了！家有「3生肖孩子」父母最省心 帶旺全家共享榮華富貴

不少父母都期盼孩子平安長大、前途順遂，若從傳統生肖命理的角度來看，有些生肖被認為具備穩重、積極或踏實的性格特質。搜狐網指出，生肖兔、馬、牛的孩子，各自擁有不同的優勢，若家長正確引導教育，將來前途一片光明，對家庭有機會帶來正向影響。

來台5個月卻懷孕6個月！外籍看護無法照料老人 雇主怒：應建替代人力

台灣法律禁止雇主因移工懷孕或生產而將其單方解僱、強制遣返或扣薪。台灣雇主協會理事長張姮燕表示，近期接獲多起雇主求助案件，有些外籍看護來台不久便發現懷孕，像是有些外籍看護來台僅五個月，卻已懷孕六個半月，懷孕移工無法做粗重工作，也無法照顧臥床長輩，雇主依規定必須要支付薪水等，原想找幫手，反而卻造成負擔。

流感重症死亡創近5年新高 百萬人急打疫苗 醫籲：小心肺鏈趁虛而入

流感疫情升溫，重症與死亡數均創近5年單周新高，截至2026年10月11日止，全台公費流感疫苗累計接種達212萬1,391人次。醫師提醒，呼吸道疾病容易在家庭成員間相互傳播，父母若疏於防護，不僅自己可能染病，也可能將病原帶回家。尤其秋冬除了流感、新冠病毒，還須留意肺炎鏈球菌感染，嚴重恐引發肺炎、敗血症及腦膜炎。

清大揭開腦傷神經修復雙重機制 異野漆樹苷促進修復、調控氧化壓力

全球每年約7000萬人遭受創傷性腦損傷（TBI），目前仍沒有獲准藥物能直接促進受損神經修復並改善功能。清華大學分醫所教授陳令儀研究團隊發現，植物來源化合物「異野漆樹苷」（Isorhoifolin）可同時作用神經元與星狀膠質細胞，促進神經突修復、調節氧化壓力，為創傷性腦損傷藥物開發提供新的研究方向，研究成果登上國際權威期刊「植物醫學」（Phytomedicine）。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。