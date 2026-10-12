唐綺陽星座運勢週報：魔羯避免過勞 天秤職場魅力旺

秋意越來越濃，早上起床是不是越來越困難？看著衣櫃覺得少一件外套，但看看銀行帳戶卻發現少了不只一點點！別再盯著餘額嘆氣了，十月中旬的發財特快車已經進站啦！這幾天市場上的金錢流動超級活躍，有幾組人根本是被財神爺拿大聲公點名，走到哪都有鈔票主動往口袋裡塞，連去超商印個紙都能中發票頭獎，你還等什麼？！想知道自己是不是這波「秋季金錢大豐收」的超級幸運兒嗎？快點滑下去瞧瞧，說不定你即將迎來存款數字直線狂飆的痛快日子！

2026-10-12 08:51