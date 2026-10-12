1012-1018 「血型+生肖」財運TOP5！O型1動物「財富氣場強」：好康自動找上門

秋意越來越濃，早上起床是不是越來越困難？看著衣櫃覺得少一件外套，但看看銀行帳戶卻發現少了不只一點點！別再盯著餘額嘆氣了，十月中旬的發財特快車已經進站啦！這幾天市場上的金錢流動超級活躍，有幾組人根本是被財神爺拿大聲公點名，走到哪都有鈔票主動往口袋裡塞，連去超商印個紙都能中發票頭獎，你還等什麼？！想知道自己是不是這波「秋季金錢大豐收」的超級幸運兒嗎？快點滑下去瞧瞧，說不定你即將迎來存款數字直線狂飆的痛快日子！

TOP 5：血型AB型 + 生肖屬猴

本週AB型屬猴的朋友，你們的直覺就像是裝了超強天線，別人還在猶豫觀望，你已經先一步把現金收進口袋了！每天細細品味各種礦泉水的「專業品水師」，這週你精準的味覺會被頂級餐廳的老闆相中，直接開出高價聘請你為VIP客製化飲水菜單，顧問費瞬間入帳；躲在工作室裡烤玻璃的「霓虹燈管凹折師」，近期你充滿復古氛圍的招牌設計，讓文青咖啡廳愛不釋手，指定要你手工訂製的單子大排長龍，光是設計費就超級驚人；若是用心幫毛孩製作紀念品的「寵物羊毛氈擬真藝師」，你神還原的手藝，讓失去寵物的飼主感動落淚，對方不僅大方給出超厚實的紅包，還瘋狂幫你轉介紹。這組的朋友，財富機會就藏在日常細節裡，保持專注就能讓存款大豐收。建議出門前在錢包放個1元錢母，有助於吸引更多賺錢機會！

TOP 4：血型A型 + 生肖屬兔

本週A型屬兔的朋友，這幾天不管正財還是外快，你們進帳的節奏都無比流暢，甚至會出現讓你眼眶發熱的驚喜數字！敲擊著巨大銅鑼傳遞聲波的「銅鑼浴療癒師」，這陣子你極度放鬆的療程在科技圈大佬間傳開，那些壓力山大的高階主管砸重金包下你的私人時段，時薪瞬間衝破天際；拿著小鑷子處理精密零件的「骨董打字機維修員」，你化腐朽為神奇的技術，讓百年老機器重獲新生，收藏家看到實品後感動到雙眼發光，不囉嗦直接掏出雙倍的修繕費；而在深山裡尋找天然香料的「傳統手工製香師」，你獨門調配的秋季靜心香粉，意外在網路上引爆搶購潮，訂單多到連包裝都來不及，利潤豐厚到讓你不敢相信。這組的朋友，大環境的順風車已經為你啟動，放膽去衝刺就能把好運全部變現。建議隨身帶一顆有重量的圓形水晶，象徵財運穩如泰山，把錢牢牢守住！

TOP 3 血型O型 + 生肖屬雞

這陣子O型屬雞的朋友，你們這禮拜的財氣，充沛到連身邊的人都能感受到那股強勢的賺錢磁場！在夜空下敲打鍵盤的「無人機群飛工程師」，你策劃的震撼燈光秀在大型慶典上完美演出，公關公司老闆開心到直接捧著天價合約把你訂下來；專門帶領狗狗伸展筋骨的「寵物皮拉提斯教練」，你耐心十足的教學，讓毛孩們不再關節卡卡，飼主們為了答謝而送上的紅包絕對比學費還要驚人；至於埋首於蕾絲與絲綢中的「古著婚紗修復師」，你讓一件破損的傳家寶婚紗恢復當年光彩，新娘感動之餘，更豪邁開出超浮誇的指定服務費。這組的朋友，這禮拜只要敢開口、敢表現，市場絕對會給你超乎想像的金錢回報。建議出門前喝一杯無糖溫紅茶，溫潤的茶香能讓你的進帳之路更加順遂無阻！

TOP 2：血型B型 + 生肖屬豬

這週B型屬豬的朋友，接下來這幾天，各種意想不到的收入都會像開了綠燈一樣，毫無阻礙地滑進你的銀行帳戶！背著重裝備穿梭在險峻山林的「高山百岳協作員」，秋高氣爽的好天氣讓登山團大爆滿，你靠譜又充滿人情味的帶隊風格讓山友們大讚，下山後私下塞給你的小費厚到不行；拿著皮尺精準丈量的「手工西服打版師」，你鬼斧神工的修身剪裁，讓企業家在晚宴上帥翻全場，口碑在富豪圈大爆炸，客製化的高價訂單讓你光是收訂金就笑得合不攏嘴；而在車庫裡專注貼膜的「頂級跑車包膜師」，你那零死角的完美塗層，讓車主們為之瘋狂，指定要你處理的天價神車堆積如山，光是包膜費就讓你賺到手軟。這組的朋友，這禮拜請大膽展現你的才華，你的專業就是你最強的印鈔機。出門前噴一點帶有柑橘調的香水，清新的氣息能幫你維持清晰的賺錢頭腦！

TOP 1：血型O型 + 生肖屬馬

這週O型屬馬的朋友，財神VIP金卡直接發給你們了！這幾天的財富氣場強到讓人無法忽視，各種好康都會自動找上門。懸掛在半空中展現優美姿態的「空中瑜珈老師」，近期你快節奏又爆汗的訓練模式，大受上班族歡迎，企業包班的超狂熱潮，讓你賺進大把鈔票；蹲在遊戲廳裡處理搖桿按鍵的「復古街機維修員」，你神乎其技地修好了一台原廠都頭痛的老設備，替電競館老闆省下百萬採購費，主管激動到直接幫你爭取了超狂的加薪幅度；而用心打理老宅每個角落的「老屋改建民宿老闆」，你充滿溫度的空間設計讓外國旅客住得超開心，不僅打賞的小費給得超霸氣，還狂買你推薦的地方特產，抽成拿好拿滿。這組的朋友，現在正是你人生的高光時刻，請毫無保留地去迎接屬於你的財富大豐收吧。建議把辦公桌或工作包整理乾淨，把雜物丟掉才能騰出空間裝更多鈔票！

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