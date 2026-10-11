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未來5年越過越有錢！3生肖迎財運黃金期 屬龍、牛上榜

聯合新聞網／ 綜合報導
運勢專欄透露未來5年，三生肖財運有望愈來愈旺。示意圖。圖／AI生成
運勢專欄透露未來5年，三生肖財運有望愈來愈旺。示意圖。圖／AI生成

未來5年財運有望愈來愈旺！《搜狐網運勢專欄指出，有3個生肖將迎來運勢轉折，不僅事業發展順利，財富也有機會持續累積。其中，生肖龍有望升官加薪、生肖牛苦盡甘來，生肖雞則可能迎來偏財機會，財運與生活品質都有望提升。

生肖龍

屬龍的人個性積極、不甘平凡，過去幾年可能遇到工作不受重視、付出與回報不成正比的情況。不過，運勢專欄指出，未來5年有望迎來轉機，原本受阻的事業逐漸步上正軌，甚至有升官加薪的機會，尤其第2至第3年，正財收入有望穩定成長，偏財運也逐漸轉旺。無論是副業、創業或投資，都可能出現新的賺錢機會。

到了第4至第5年，財富累積可望更加明顯，人脈與事業發展也有機會更上一層樓。隨著生活壓力減輕，整體運勢逐漸走向順遂。

生肖牛

屬牛的人做事踏實、重視責任，過去可能長期努力，卻始終等不到理想的回報。不過，未來5年有望逐漸看到成果，尤其第1年可能透過舊同事、前主管或熟人介紹，迎來新的工作與發展機會。

生肖牛的財運屬於穩定累積型，愈到後期愈有收穫。第2至第3年，薪資與副業收入有望逐步增加，到了第4至第5年，過去累積的努力可望轉化為財富，經濟狀況也更加穩定。家庭生活方面，則有機會隨著財務壓力減輕，過得更加安穩。

生肖雞

屬雞的人頭腦靈活、善於觀察商機，對金錢管理也有自己的想法。運勢專欄指出，未來5年有望憑藉敏銳的判斷力，在副業、合作或投資方面找到新的收入來源。

其中第2至第3年偏財運尤其受到看好，有機會透過合作案或新商機增加收入。到了第4至第5年，生肖雞有望憑藉理財與儲蓄能力，進一步累積資產，生活品質也可能提升。除了財運轉旺，對生活品質的重視，也有助於養成良好的日常習慣。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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