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三星座10月桃花大爆發！天秤「公園散步」有望遇良緣 天蠍座也上榜
10月桃花運悄悄升溫！《搜狐網》運勢專欄指出，隨著秋意漸濃，有3個星座有望迎來意想不到的戀愛機會，可能是在日常生活中偶遇心動對象，也可能因共同興趣結識新朋友。其中，天蠍座、射手座及天秤座上榜，單身者不妨多留意身邊的人，別讓好緣分擦身而過。
天蠍座 熟悉生活圈藏桃花
天蠍座平時較習慣待在熟悉的生活圈，10月不妨試著多與周遭的人互動。無論是經常光顧的店家，或是平時只有簡單打招呼的熟人，都可能成為新緣分的起點。
桃花可能就在身邊，關鍵是願不願意主動跨出第一步。即使只是多聊幾句，也有機會讓原本陌生的兩個人逐漸熟悉。
射手座 逛書店、市集遇見緣分
射手座10月有望透過共同興趣遇見心動對象，尤其是在書店、二手市集或各類休閒活動中，可能結識聊得來的新朋友。
對射手座而言，這段時間不妨放慢腳步，遇到感興趣的人事物時，多花一點時間交流。看似隨意的一場聊天，也可能發展成值得期待的感情。
天秤座 公園散步有望邂逅愛情
天秤座近期可能覺得社交有些疲憊，反而想享受獨處時光。不過，10月的桃花機會可能出現在最放鬆的時刻，例如到公園散步、河邊吹風，或獨自外出走走。
越是不刻意追求愛情，越可能迎來意外驚喜。遇到主動釋出善意的人，不妨敞開心胸交流，或許就能遇見合得來的對象。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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