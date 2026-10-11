12星座誰最容易和前任藕斷絲連？巨蟹座上榜 第5名理智卻難斷情

分手後就該徹底斷開聯繫嗎？對有些人來說，感情結束不代表能立刻放下過去，從捨不得刪除聊天紀錄，到前任一回頭就忍不住心軟，都可能讓兩人再次陷入反覆拉扯。「搜狐網」盤點12星座中，最容易和前任糾纏不清的5個星座，看哪些星座容易在舊情中徘徊。

第5名水瓶座：理智想放下 情緒卻不時動搖

水瓶座通常知道一段感情結束後，就該向前看，理性上也明白不必一直留戀過去。然而，到了夜深人靜時，回憶仍可能突然湧上心頭。水瓶座不一定會主動聯絡前任，但如果對方再次釋出善意，往往又很難狠下心拒絕，陷入理智與感情互相拉扯的狀態。

第4名天蠍座：嘴上說放下 心裡仍有波瀾

天蠍座愛恨分明，分手時可能態度強硬，甚至放話不再與前任往來。即使刪除聯絡方式，心裡卻未必真的毫無留戀，有時仍會忍不住關注對方的近況。對天蠍座而言，糾纏不清未必是因為還想復合，也可能是心中仍有不甘與情緒，遲遲無法真正翻篇。

第3名天秤座：反覆猶豫 難以做出決定

天秤座不喜歡做出讓自己後悔的決定，分手後也容易在放下與復合之間來回猶豫。一方面想起前任曾經帶來的美好，另一方面又忘不了兩人分開時的痛苦，總在回憶與現實之間反覆衡量。由於遲遲無法下定決心，天秤座也可能因此與前任維持若即若離的關係。

第2名雙魚座：容易心軟 總期待還有轉機

雙魚座對感情投入，一旦分手，可能經歷一段難熬的低潮期。不過，只要前任重新示好，雙魚座就容易心軟，甚至忍不住相信對方已經改變，認為這次或許能有不同的結果。即使過去曾受過傷，仍可能因為捨不得曾經的美好而再次回頭，讓感情在分分合合中打轉。

第1名巨蟹座：念舊情深 最難割捨過去

巨蟹座重視感情，也特別容易留戀曾經的回憶。即使分手已經過了很久，仍可能保留前任送的物品、捨不得刪除聊天紀錄，甚至在節日或熟悉的時刻想起對方。當前任再次回頭時，巨蟹座也容易因為心軟而動搖，讓原本已經結束的關係再度出現轉機。對巨蟹座來說，最難放下的往往不只是前任本人，還有兩人共同經歷過的點點滴滴。

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