無心的財神爺…雙十節撞比干聖誕！這些族群求正財必拜

你聽過文財神比干嗎？文財神是民間與道教中掌管正財與財祿的神明，主要保佑事業順利、薪資穩定、官運亨通，不適合求偏財或樂透等不勞而獲橫財。

命理師王老師分享，不少大老闆都是文財神的信徒，今年國曆10月10日是比干生日，這位文財神背後藏有一段「無心」的悲傷故事。

相傳比干是商紂王的叔父，也是朝中重臣，眼看紂王荒淫，比干屢屢諫言，因此得罪了紂王的寵妃妲己。某天妲己為了除掉比干，自稱心痛，需要比干的「七竅玲瓏心」來救命，紂王於是派人挖比干的心，祂也因此身故。

比干死後被奉為「文財神」，香火鼎盛。人們相信，文財神比干無心，沒有私心、更不會偏心，才能大公無私保佑信徒。只要人們願意認真工作，文財神就能保佑業績財運。

王老師之前也分享過，不同神明的確有祂特殊照顧的行業，像一般上班族、公務員或金融業、文書、服務業，或是藝術領域、需要創意的人，需要動腦的人最適合拜文財神。武財神則適合需要勞動、在外奔波、拉業績、創業者或生意人祭拜；關公適合企業主管、軍警或金融業。

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