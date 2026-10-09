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不太可靠…「三星座」常半途而廢！雙子三心二意、這星座搞砸了就跑

旺好運／ 旺好運
上班族搞砸工作示意圖。圖／AI生成
上班族搞砸工作示意圖。圖／AI生成

有些人會因為一些挫折、困難，而放棄很多事情，讓我們一起來看看「哪些星座」竟然「很容易放棄」吧！？

第三名：射手座

射手座總是看不清楚現況，也容易把事情搞得更糟，他們總是能提出一些不切實際的怪點子，而被拒絕，因此容易有挫折感而放棄。

第二名：雙子座

雙子座雖然很多才多藝，但他們容易三心二意，變來變去，遇到挫折就會花太多時間在思考，導致錯過成功的機會，最後就會選擇放棄。

第一名：雙魚座

雙魚座總是有負面想法的傾向，遇到困難容易逃避或無視，因此生活當中就會平平淡淡，他們是需要有人提點才會有所成就。

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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