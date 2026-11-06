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三星座有仇必報來陰的！天蠍不意外、他一臉老實「滿肚子壞主意」
世界上有善良溫柔的天使，同時也有陰險奸詐的惡魔，你知道「哪些星座」真的「有夠奸詐」嗎！？
第三名：摩羯座
摩羯座看似老實，但其實內心有許多小惡魔的盤算，他們的每一步路，都是早已密謀、計畫好的，如果途中被人欺負或阻止，他們可是會找天來好好算這筆帳。
第二名：天蠍座
天蠍座的人有仇必報，他們有著「你不犯我，我不犯你」的原則，惹到他們只有死路一條，但相對的，如果對他們很好，他們也會牢記在心。
第一名：雙子座
雙子座本身就有陰險的特質，明的暗的他們都玩得起來，萬一你惹到他們，或是遇到困難無法處理的時候，他們總是喜歡耍陰來解決事情。
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