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中華民國生日快樂！雙十節當天開運大法 財運桃花一次搞定

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中華民國生日快樂！雙十節當天開運大法…財運桃花一次搞定

聯合新聞網／ 文／小孟老師星座塔羅牌之清水孟
圖為雙十國慶接近，國軍運輸直升機吊掛巨幅國旗，飛越台北市區上空。聯合報系資料照
圖為雙十國慶接近，國軍運輸直升機吊掛巨幅國旗，飛越台北市區上空。聯合報系資料照

雙十節也是我們國家的生日，10月10日雙十也代表圓滿，小孟老師教大家如何開運

《雙十開運大法》

1.喝水開運

選在雙十節早上10時10分，在房間4個角落分別放10枚10元硬幣，並在10天後花掉，象徵錢多到花不完，接下來一整年財氣興旺。再者，小孟老師表示，雙十節當日的中午11時至下午1時是太陽最強的時刻，可以在家中用飲水機接水，並心中冥想著十字架後再喝下，便能得到天神的加持。

2.錢幣開運

若想要求偏財的人，小孟老師建議在雙十節當天早上10時10分，準備現金1010元將其放入紅包袋裡，並置於床下睡10天，此作法代表十全十美，10天後再把錢存入銀行當錢母，能讓你的投資運偏財運大旺。

3.冥想開運

最後，對於渴望得到桃花，想要求十全十美感情的人，小孟老師指出可以在雙十節當天晚上10時10分，向著月亮冥想喜歡類型，或者現在愛人的臉就能讓感情運大旺，說不定有機會得到理想中的愛情。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

雙十節 財運 桃花 開運 中華民國

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