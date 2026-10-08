寒露過後5生肖偏財運旺 屬猴投資有戲唱、屬豬遇生活小確幸

寒露過後，哪些生肖有望迎來好財運？《搜狐網》運勢專欄點名5個生肖，分別是鼠、蛇、猴、雞、豬，看好近期偏財運，不僅可能透過副業、投資獲得額外收入，職場上也有機會獲得主管賞識，迎來升遷、加薪的好消息。不過，運勢再旺也要懂得把握機會，才能讓財富穩定累積。

生肖鼠：偏財機會多 額外收入有望進帳

屬鼠的人頭腦靈活、觀察力敏銳，寒露過後更有機會發現身邊的賺錢機會。尤其工作上，過去留意到的小商機，近期可能派上用場，甚至帶來意想不到的額外收入。

不過，屬鼠者也要避免過度貪心，面對投資或賺錢機會時，懂得適可而止，才能守住好不容易累積的財富。

生肖蛇：貴人運旺 升遷加薪有望

屬蛇的人近期貴人運受到看好，有機會在工作或生活中遇到願意伸出援手的人。對於經商者而言，可能遇見合適的合作夥伴；一般上班族則有望獲得主管賞識，甚至得到額外獎勵。

運勢專欄指出，屬蛇者的偏財機會可能來自人脈關係，不妨多與身邊的人交流，說不定就能發現新的賺錢管道。

生肖猴：副業財運旺 投資有望獲利

屬猴的人反應快、擅長交際，寒露過後有望憑藉人脈開拓新的財源。尤其在社交場合中，可能遇見志同道合的朋友，進而發展副業、增加收入。

此外，屬猴者近期投資理財運勢也受到看好，但仍要避免衝動決策，事先評估風險，才有機會把握財運。

生肖雞：正偏財雙旺 工作表現受肯定

屬雞的人近期財運穩定，正財與偏財都有望增加。工作方面，若能主動提出改善效率、降低成本的方法，有機會獲得主管肯定，為未來升遷加薪創造機會。

除了本業收入，屬雞者也可以嘗試將興趣發展成副業，例如利用專長接案，說不定能開闢另一條賺錢管道。

生肖豬：意外好運降臨 小財不斷

屬豬的人近期心態平穩，反而更容易發現生活中的小確幸。運勢專欄指出，屬豬者的偏財運可能藏在日常細節中，例如購物時意外撿到便宜，或是透過精打細算省下一筆開銷。

雖然未必有大筆財富進帳，但只要保持良好的理財習慣，持續累積小額收入與存款，也有機會讓荷包愈來愈滿。

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