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寒露過後5生肖偏財運旺 屬猴投資有戲唱、屬豬遇生活小確幸

聯合新聞網／ 綜合報導
5生肖近期偏財運看好。圖／AI生成
5生肖近期偏財運看好。圖／AI生成

寒露過後，哪些生肖有望迎來好財運？《搜狐網運勢專欄點名5個生肖，分別是鼠、蛇、猴、雞、豬，看好近期偏財運，不僅可能透過副業、投資獲得額外收入，職場上也有機會獲得主管賞識，迎來升遷、加薪的好消息。不過，運勢再旺也要懂得把握機會，才能讓財富穩定累積。

生肖鼠：偏財機會多 額外收入有望進帳

屬鼠的人頭腦靈活、觀察力敏銳，寒露過後更有機會發現身邊的賺錢機會。尤其工作上，過去留意到的小商機，近期可能派上用場，甚至帶來意想不到的額外收入。

不過，屬鼠者也要避免過度貪心，面對投資或賺錢機會時，懂得適可而止，才能守住好不容易累積的財富。

生肖蛇：貴人運旺 升遷加薪有望

屬蛇的人近期貴人運受到看好，有機會在工作或生活中遇到願意伸出援手的人。對於經商者而言，可能遇見合適的合作夥伴；一般上班族則有望獲得主管賞識，甚至得到額外獎勵。

運勢專欄指出，屬蛇者的偏財機會可能來自人脈關係，不妨多與身邊的人交流，說不定就能發現新的賺錢管道。

生肖猴：副業財運旺 投資有望獲利

屬猴的人反應快、擅長交際，寒露過後有望憑藉人脈開拓新的財源。尤其在社交場合中，可能遇見志同道合的朋友，進而發展副業、增加收入。

此外，屬猴者近期投資理財運勢也受到看好，但仍要避免衝動決策，事先評估風險，才有機會把握財運。

生肖雞：正偏財雙旺 工作表現受肯定

屬雞的人近期財運穩定，正財與偏財都有望增加。工作方面，若能主動提出改善效率、降低成本的方法，有機會獲得主管肯定，為未來升遷加薪創造機會。

除了本業收入，屬雞者也可以嘗試將興趣發展成副業，例如利用專長接案，說不定能開闢另一條賺錢管道。

生肖豬：意外好運降臨 小財不斷

屬豬的人近期心態平穩，反而更容易發現生活中的小確幸。運勢專欄指出，屬豬者的偏財運可能藏在日常細節中，例如購物時意外撿到便宜，或是透過精打細算省下一筆開銷。

雖然未必有大筆財富進帳，但只要保持良好的理財習慣，持續累積小額收入與存款，也有機會讓荷包愈來愈滿。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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4生肖「惹不起」！喜事財運接連來 屬鼠、屬虎都上榜

有些人天生潛力十足，未來發展更是讓人不敢小看！《搜狐網》運勢專欄點名4個「惹不起」的生肖，分別是鼠、牛、兔、虎，不僅有望在事業上迎來突破，財運也受到看好。只要把握機會、發揮自身優勢，未來可望前途一片光明，喜事與富貴接連上門。

10月8日寒露「腳不露」 4生肖半月內最易中招…命理師示警一地別常去

二十四節氣中的「寒露」將於明（8）日下午2時30分登場。命理師楊登嵙表示，寒露時節露水增多、氣溫轉低，古云「白露身不露，寒露腳不露」，民眾應避免再穿涼鞋，做好足部保暖，養生重點則在養陰防燥、潤肺益胃；生肖屬狗、兔、龍、雞者這半個月抵抗力較差，容易感染風寒及流行病，須多加留意，也盡量避免頻繁前往醫院探病，以防受災厄。

寒露轉運！「3生肖」迎來大翻身 好運起飛、貴人接力

寒露，是秋意更深、露水帶寒的節氣。此時天地能量更往內收，提醒我們別再用夏天的速度硬衝，而是要穩住根基、調整步伐。2026年寒露的國曆運勢區間為2026年10月8日至2026年10月22日，這段時間適合沉澱、規劃與聚財，也很適合把人際關係重新加溫。

寒露來了！命理師點名「5生肖」低調翻身 屬鼠最旺

10月8日是24節氣中的「寒露」，氣溫逐漸下降，寒意更濃，國際天星命理風水專家邱彥龍指出，有5大生肖進入年底收網階段，越低調的人，越可能後來居上。其中，最旺的是生肖屬鼠者，將因人和與資源整合帶來好處；第二旺者是生肖豬的人，資源會為你帶來財運；第三名是屬龍者，易有額外收入；第四名生肖牛，能力將會被看見；第五名屬虎者，會找回生活的樂趣跟賺錢的方式。

寒露到了！開運關鍵在「收」 命理師提醒3種人要注意

北台灣將要兩階段降溫，第一波東北季風將影響今明兩天，而節氣也將在10月8日迎來寒露，命理專家柯柏成指出，這是入秋之後，第一個帶有「寒」字的節氣，除了注意天氣轉涼外，還需要特別留意一字「收」，柯柏成分享，今年寒露的開運重點，就從「收整、安定、完成」開始。

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