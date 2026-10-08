快訊

殺3人才能判死？憲法法庭拒解釋 冷回：不服判決應循程序救濟

中職／離開台鋼？韓籍啦啦隊Mingo跳「辭職舞」 網：時機很敏感

川湖連吞3根跌停！分析師揭M頭「一千零一招」：台股恐從大多頭跌成大空頭

聽新聞
0:00 / 0:00

4生肖「惹不起」！喜事財運接連來 屬鼠、屬虎都上榜

聯合新聞網／ 綜合報導
《搜狐網》運勢專欄點名4個「惹不起」的生肖，分別是鼠、牛、兔、虎。圖／AI生成
《搜狐網》運勢專欄點名4個「惹不起」的生肖，分別是鼠、牛、兔、虎。圖／AI生成

有些人天生潛力十足，未來發展更是讓人不敢小看！《搜狐網運勢專欄點名4個「惹不起」的生肖，分別是鼠、牛、兔、虎，不僅有望在事業上迎來突破，財運也受到看好。只要把握機會、發揮自身優勢，未來可望前途一片光明，喜事與富貴接連上門。

生肖鼠

屬鼠的人頭腦靈活、反應敏捷，擅長掌握機會。運勢專欄指出，屬鼠者有望迎來事業與財富的重要轉機，尤其當新的工作機會或合作邀約出現時，若能主動爭取，就有機會突破現有瓶頸，開創更好的發展。

不過，屬鼠者也要避免猶豫不決、拖延行動，以免錯失良機。只要勇於嘗試，未來發展值得期待。

生肖牛

屬牛的人做事踏實、有耐心，雖然不一定能在短時間內看到成果，但長期累積的實力，有望逐漸轉化為事業優勢。

運勢專欄指出，屬牛者只要持續朝目標努力，就有機會在工作上取得突破，過去的付出也可能陸續獲得回報。隨著事業逐步穩定，財富也有望跟著累積，生活愈過愈順心。

生肖兔

屬兔的人心思細膩、觀察力敏銳，往往能注意到別人忽略的細節，這項優勢也有機會成為事業發展的助力。

運勢專欄指出，屬兔者的整體運勢呈現向好趨勢，無論工作或生活，都有望逐漸改善。尤其面對過去難以解決的問題，只要適時調整做法，就可能找到新的突破口，讓原本停滯的事情重新出現進展。

生肖虎

屬虎的人個性果斷、行動力強，面對挑戰通常不輕易退縮。運勢專欄指出，屬虎者的事業發展受到看好，憑藉過去累積的經驗與實力，有機會突破現況，迎接新的發展機會。

尤其當工作出現變化時，若能適時調整方向、大膽採取行動，就有望讓事業更上一層樓，未來前景值得期待。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 財運 運勢 財富 搜狐網

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

4生肖10月上旬要旺了！屬馬、虎上榜 這生肖偏財最有感

3生肖女天生帶財氣！屬龍、鼠、猴上榜 年紀越大越有福

寒露來了！命理師點名「5生肖」低調翻身 屬鼠最旺

好運組「3生肖」年底大翻身 ！歹運組「3生肖」破財、有口舌之爭

相關新聞

4生肖「惹不起」！喜事財運接連來 屬鼠、屬虎都上榜

有些人天生潛力十足，未來發展更是讓人不敢小看！《搜狐網》運勢專欄點名4個「惹不起」的生肖，分別是鼠、牛、兔、虎，不僅有望在事業上迎來突破，財運也受到看好。只要把握機會、發揮自身優勢，未來可望前途一片光明，喜事與富貴接連上門。

10月8日寒露「腳不露」 4生肖半月內最易中招…命理師示警一地別常去

二十四節氣中的「寒露」將於明（8）日下午2時30分登場。命理師楊登嵙表示，寒露時節露水增多、氣溫轉低，古云「白露身不露，寒露腳不露」，民眾應避免再穿涼鞋，做好足部保暖，養生重點則在養陰防燥、潤肺益胃；生肖屬狗、兔、龍、雞者這半個月抵抗力較差，容易感染風寒及流行病，須多加留意，也盡量避免頻繁前往醫院探病，以防受災厄。

寒露轉運！「3生肖」迎來大翻身 好運起飛、貴人接力

寒露，是秋意更深、露水帶寒的節氣。此時天地能量更往內收，提醒我們別再用夏天的速度硬衝，而是要穩住根基、調整步伐。2026年寒露的國曆運勢區間為2026年10月8日至2026年10月22日，這段時間適合沉澱、規劃與聚財，也很適合把人際關係重新加溫。

寒露來了！命理師點名「5生肖」低調翻身 屬鼠最旺

10月8日是24節氣中的「寒露」，氣溫逐漸下降，寒意更濃，國際天星命理風水專家邱彥龍指出，有5大生肖進入年底收網階段，越低調的人，越可能後來居上。其中，最旺的是生肖屬鼠者，將因人和與資源整合帶來好處；第二旺者是生肖豬的人，資源會為你帶來財運；第三名是屬龍者，易有額外收入；第四名生肖牛，能力將會被看見；第五名屬虎者，會找回生活的樂趣跟賺錢的方式。

寒露到了！開運關鍵在「收」 命理師提醒3種人要注意

北台灣將要兩階段降溫，第一波東北季風將影響今明兩天，而節氣也將在10月8日迎來寒露，命理專家柯柏成指出，這是入秋之後，第一個帶有「寒」字的節氣，除了注意天氣轉涼外，還需要特別留意一字「收」，柯柏成分享，今年寒露的開運重點，就從「收整、安定、完成」開始。

寒露過後運勢翻轉！4生肖厚道不計較…財運、福報、貴人上門

10月8日就是24節氣的「寒露」，「寒露」是指地面露水因寒冷凝結成霜，天氣也轉涼。搜狐網分享，在這個時節，運勢也開始有轉折，四個生肖平時厚道、不愛與人計較，過去吃下的虧、默默付出的努力，有望近日後逐漸迎來回報，運勢明顯轉強。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。