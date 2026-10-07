快訊

普悠瑪過站未停…司機「倒退嚕」退回礁溪站 台鐵道歉了

聽聞媒體人稱「新北掛了」 李四川：較在意市民的心聲與意見

不只關心財經！96歲巴菲特是重度YT沉迷者 好友爆最愛看這類影片

聽新聞
0:00 / 0:00

天生互補！「3生肖組合」越在一起越加分、感情更旺

聯合新聞網／ 非貓不可
有些生肖組合在一起不僅能互補長短，更能發揮「1+1>2」的加乘效果。 示意圖／AI生成
有些生肖組合在一起不僅能互補長短，更能發揮「1+1>2」的加乘效果。 示意圖／AI生成

在十二生肖的命理與性格相配中，有些組合在一起不僅能互補長短，更能發揮「1+1>2」的加乘效果，無論在感情、婚姻或事業合作上，都能相輔相成，越走越順越加分，一起來看看是哪幾種生肖組合。

第三名：豬與羊

屬豬人性格包容隨和、豁達大度，而屬羊人心思細膩、情感豐富且富於同理心，這兩個生肖皆屬於溫和型性格，相處時幾乎沒有強烈的衝突與對立，屬豬人的寬宏大量能給予屬羊人足夠的安全感與情緒價值，而屬羊人的貼心體諒也能撫慰屬豬人的疲憊，兩人在生活中懂得彼此尊重、互相扶持，不但在理財與家庭規劃上理念一致，更能打造出溫馨穩定的家庭氛圍，攜手走得長久又踏實。

第二名：龍與猴

屬龍人抱負遠大、果敢有魄力，具備強大的領導魅力，屬猴人機智靈敏、應變力強，充滿源源不絕的創意，這是一組兼具遠見與執行的黃金搭檔，屬龍人能為屬猴人指引明確的大方向與戰略目標，而屬猴人的靈巧與敏捷則能為屬龍人補足細節上的執行力，雙方在事業或生活上皆能相互賞識、激發潛能，彼此既是親密的伴侶，也是最佳的事業戰友，在一起越久，越能攜手開創出驚人的成就與財富。

第一名：虎與馬

屬虎人充滿自信、勇於挑戰，帶有天然的開拓精神，屬馬人熱情開朗、崇尚自由，且擁有極強的行動力，這兩個生肖都有極高的熱情與能量，相處起來節奏高度一致，屬馬人非常欣賞屬虎人的果斷與霸氣，而屬虎人也深深被屬馬人的活力與樂觀所吸引，他們彼此獨立又緊密相連，既給予對方適度自由，又能朝著共同目標並肩衝刺，在一起的時間越長，越能激發彼此的潛能，實現事業與生活的雙贏。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 情緒價值 同理心

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

婚後最容易爭吵！3組生肖夫妻組合 感情不合恐走向離婚

10月運勢出爐！12生肖吉凶全解析 鼠需保持低調、兔感情運順遂

3生肖女「超旺夫」！屬雞、兔上榜 婚後讓老公越來越離不開

3生肖女天生帶財氣！屬龍、鼠、猴上榜 年紀越大越有福

相關新聞

天生互補！「3生肖組合」越在一起越加分、感情更旺

在十二生肖的命理與性格相配中，有些組合在一起不僅能互補長短，更能發揮「1+1>2」的加乘效果，無論在感情、婚姻或事業合作上，都能相輔相成，越走越順越加分，一起來看看是哪幾種生肖組合。

寒露轉運！「3生肖」迎來大翻身 好運起飛、貴人接力

寒露，是秋意更深、露水帶寒的節氣。此時天地能量更往內收，提醒我們別再用夏天的速度硬衝，而是要穩住根基、調整步伐。2026年寒露的國曆運勢區間為2026年10月8日至2026年10月22日，這段時間適合沉澱、規劃與聚財，也很適合把人際關係重新加溫。

紙上談兵3星座！計畫一堆卻不做…雙子3分鐘熱度、他怕麻煩又怕錯

有些人擅長制定計畫，總能精準分析目標、細節與步驟，讓整個藍圖看起來完美無缺。然而，當真正要執行時，卻因各種原因遲遲不動，可能是完美主義作祟，或是缺乏行動力，導致計畫停留在紙上。本次排行揭曉三個最會規劃但卻不愛執行的星座，看看你是否也有這樣的特質？

農曆九月／12生肖誰最旺？人脈事業同步加溫 努力終於有回報！

農曆九月（國曆2026/10/10～2026/11/8）像是「收成＋社交」的月份：該談的合作、該交的成果，都會被拿出來檢視；人際互動也變熱絡，適合見客戶、跑聚會、把關係重新加溫。好處是做得好就很容易被肯定；要注意的是情緒比較躁、衝動消費也更容易發生。先穩住節奏，你會更順。 【當月生肖好運排行】 5★運勢王：兔、虎、馬 4★穩健股：猴、豬 3★持平群：蛇、鼠、狗 2★需注意：雞、牛、羊 1★警戒區：龍 鼠 愛情運指數：★★★☆☆ 事業運指數：★★★☆☆ 財富運指數：★★☆☆☆ 運勢分析： 這月容易覺得被規定、被催進度，壓力感偏高。單身者桃花普通，別因寂寞就答應曖昧；有伴者要避免把工作情緒帶回家，先說清楚「我只是累」就能少吵很多。工作上按表操課就能過關，但別硬扛額外責任。財運偏保守，容易有突發支出，先把預備金補好、少碰高風險投資，荷包會比較安穩。 牛 愛情運指數：★★☆☆☆ 事業運指數：★★☆☆☆ 財富運指數：★★☆☆☆ 運勢分析： 心情比較容易悶，做事也容易卡在「想很多但不想說」。單身者先把生活顧好更重要，別急著談戀愛；有伴者容易為小事鑽牛角尖，建議把規則講清楚（家務、開支、時間），比猜

一到秋天就容易感傷？12星座「感性指數」曝光 巨蟹看夕陽都能哭

秋天天黑得早，街景也逐漸染上蕭瑟氣息，人的情緒似乎也更容易變得感傷。所謂「感傷」，指的是情緒過度豐沛、容易陷入回憶或感觸的狀態，有些人甚至會突然紅了眼眶、陷入沉思，讓身邊的人忍不住擔心。根據「占TV」指出，12星座中，誰最容易被情緒牽著走？以下從第12名一路揭曉。

愛聊天還能抓重點！4星座「人脈通錢脈」…賺錢路上總有神隊友

有些星座看起來只是愛聊天、好相處，甚至給人一種「朋友很多而已」的印象，但真正厲害的地方，是他們懂得經營人與人的連結。搜狐網分享，有四個星座擅長跟人打交道，表面看似普通，背後卻很懂得把人脈變成助力，賺錢路上總能遇到神隊友。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。