殺破狼週運勢／雙子與曖昧對象關係明朗 摩羯出現預期外花費

白羊座：

整體運勢

感情運方面，在感情宮位的太陽相位良好，同時火星與木星齊聚戀愛、子女宮位，與喜歡的人關係明朗化，雙方正式交往。感情已經穩定的白羊座，有懷孕的跡象，需要好好養胎，也可能會收養寵物，成為家庭的一份子。

溝通運方面，在溝通宮位的天王星相位良好，在社群媒體的發言引起關注，會獲得很多讚，粉絲數量暴增。某些白羊座在面試或與客人斡旋時，幽默的一句話打動了對方，獲得長期的合約。

本週須注意的部分

金錢運方面，金星在財務宮位持續逆行，同時在財務宮位的水星相位不良，刷卡消費昂貴的商品或服務，卻得到不愉快的對待，感覺像是當了冤大頭。有投資習慣的白羊座，持有的標的不斷下挫，套牢在高點。

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星受到逆行的金星影響，容易遇到控制慾很強的人士，表面上友善，實際上卻一直以道德綁架或情緒勒索的方式讓你難做人，常常氣到想揍他一頓。

金牛座：

整體運勢

感情運方面，金星在感情宮位逆行，與曾經喜歡的人重逢，雙方有意再續前緣。某些金牛座則是閃電陷入職場戀情，但雙方都不想公開，避免不必要的流言蜚語，

金錢運佳，在金錢宮位的天王星相位良好，會在某些角落找到過去存的私房錢，金額還不少，可以吃些好東西犒賞自己。某些金牛座先前所得被預扣的稅金在此時退回，覺得很欣慰。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的冥王星受到在夥伴宮位逆行的金星影響，在職場遇到控制慾強，能力又不怎樣的同事或上司，做事經常出包，讓別人收拾殘局，覺得很無奈。

家宅運方面，火星與木星齊聚家宅宮位，買了二手屋，正在整修裝潢，經常受到鄰居的刁難與抗議，甚至受到騷擾，必須請執法人員協調。這段時間當心居住空間電器、爐火使用的安全，避免釀災。

雙子座：

整體運勢

感情運佳，在戀愛、娛樂宮位的太陽，相位良好，與曖昧對象關係明朗化，雙方互訴衷曲，有情人終成眷屬。某些雙子座則是幸運抽到偶像演唱會的門票，快樂參加盛宴。

人際關係方面，在人際關係宮位的土星、海王星脫離不良相位的影響，這段時間特別有長輩緣，會受到許多長者的照顧與提拔。海王星與海外宮位的冥王星有良好連結，會交到來自異國的好朋友。

本週須注意的部分

工作運方面，金星在工作宮位逆行，在工作宮位的水星呈現停滯狀態，許多事務卡關，不斷需要來回修正，工作呈現停滯狀態。某些雙子座因為決策的主管或人員休長假，使得許多文件無法批准。

健康運方面，逆行的金星與停滯的水星齊聚健康宮位，當心病毒感染，引發喉嚨與呼吸系統發炎，一旦生病，會需要花較久的時間療養才能康復。此外，可能有一些痼疾在此時復發，使你覺得很厭世。

巨蟹座：

整體運勢

感情運方面，金星在戀愛、子女宮位逆行，水星也即將在戀愛、子女宮位逆行，與曾經喜歡的人重逢，舊情復燃，這一次可望有情人終成眷屬。某些巨蟹座則有懷孕的跡象，或是會收編不請自來的可愛寵物。

家宅運方面，在家宅宮位的太陽相位良好，會與家人團聚見面，一起吃飯，或是出門旅遊，共享天倫之樂。某些巨蟹座會把家中壞掉的傢俱、家電都換新，生活清爽許多。

本週須注意的部分

金錢運方面，火星與木星齊聚金錢宮位，相位不良，在財務宮位的冥王星亦受到逆行的金星影響，儘管目前的收入不差，甚至有額外的被動收入，但因為有太多預期外的支出，無法存到錢。

工作運方面，土星與海王星齊聚志業宮位，目前承接主管職務，會發現先前的人員留下許多爛攤子，必須小心謹慎處理。某些巨蟹座對於目前的產業感到失望，很想轉換領域發展，但也不太確定到哪發展比較好。

獅子座：

整體運勢

旅遊運方面，在旅遊宮位的太陽相位良好，出門遊覽，都會是好天氣，到想去朝聖的景點遊覽，身心靈彷彿都被充飽了電。某些獅子座出差執行重要任務，在外表現亮眼，獲得很多好評。

溝通運方面，在溝通宮位的太陽相位良好，在社群媒體裏說了一段話，獲得很多讚，並與許多陌生人互動愉快。某些獅子座在這段時間需要與各式各樣的人士對話與協調，堅持自己的底線，最後都能斡旋成功。

本週須注意的部分

健康運方面，火星與木星齊聚命宮，相位不良。每天都有忙不完的雜事，體力消耗過度，有過勞的傾向。火氣較大，容易長痘痘、嘴破。當心血光之災，發生意外傷害的機率較高，需特別注意人身安全。

家宅運方面，金星在家宅宮位逆行，水星也即將在家宅宮位逆行，許多傢俱、家電在此時一個個壽終正寢，需要換新。某些獅子座的居住空間需要重新整修，暫時要住在外頭，有些不方便、不自在。

處女座：

整體運勢

金錢運方面，在金錢宮位的太陽相位良好，副業收入增加，可讓你多吃些好料、犒賞自己。某些處女座則是獲得一筆慰勞性的獎金，工作中所奉獻的心力沒有白費，至少賺到不少加班費。

工作運方面，在志業宮位的天王星相位良好，目前嘗試從事數位遊牧工作，遠端辦公或接案，換取時間與空間的自由。某些處女座在職場上經常需要應付突發狀況，卻總能化險為夷。

本週須注意的部分

旅遊運方面，金星在旅遊宮位逆行，水星亦即將在旅遊宮位逆行，這段時間盡量不要出門旅遊，容易遭到不愉快的待遇，或是滯留在人生地不熟的地方，動彈不得。若需要出差，差旅費可能不夠，自己需要墊付一些費用。

交通運方面，金星在交通宮位逆行，同時水星亦即將在交通宮位逆行，交通工具故障頻頻，只能搭乘大眾運輸系統，容易遇到令你不適的旅客或司機，外出當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率也較高，需特別注意安全。

天秤座：

整體運勢

學業運方面，在學業宮位的天王星相位良好，學校會發生一些很無厘頭的事件，成為你研究的素材或靈感。某些天秤座會遇到性情古怪的指導者，但漸漸發現他人還蠻好的。

工作運方面，在命宮的太陽，相位良好，在職場的表現亮眼，成為同事與上司倚賴的對象，某些天秤座會需要上台演講、報告、表演。形象深受許多人喜愛，成為人們的焦點。

本週須注意的部分

金錢運方面，金星在金錢宮位逆行，同時水星亦即將在金錢宮位逆行，銀行戶頭操作不當，帳號被鎖，即便存款很多，卻看得到用不到，需要跑好幾次銀行恢復帳號正常。

人際關係方面，火星與木星齊聚人際關係宮位，相位不良，在交際應酬方面的花費太多，有時需要先代墊一些資金，對方卻遲遲不還錢，覺得不太愉快。某些天秤座接到不熟的朋友寄來的紅色炸彈，很尷尬，不知是否要參加婚禮。

天蠍座：

整體運勢

感情運方面，金星在命宮逆行，同時水星亦即將在命宮逆行，某個對你十分特別的人會與你再度重逢，會與對方再續前緣。某些天蠍座這段時間閃電陷入一段戀情中，目前正在嚴重暈船狀態。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的木星與火星相位不良，同時土星與海王星齊聚工作宮位，雖然擔任一個十分重要的位置，但經常需要承擔許多上司與下屬的責任，吃力不討好。職場氣氛不佳，你經常成為箭靶，受人指責。

健康運方面，金星在命宮逆行，同時水星亦即將在命宮逆行，許多痼疾在此時復發，常常需要跑醫院回診或復健。當心病毒感染，引發喉嚨與呼吸系統不適，一旦生病，會需要花較久的時間療養，才能康復。

家宅運方面，在家宅宮位的冥王星受到在命宮逆行的金星影響，家中會突然加入一個成員，覺得氣氛不一樣了，你會格外不適應。某些天蠍座的家人控制欲較為強烈，甚至連你的情感狀態都要干涉。

射手座：

整體運勢

人際關係方面，在人際關係宮位的太陽與在遠行宮位的木星有良好連結，到人生地不熟的地方，獲得當地人的幫助，讓你克服了許多語言不通的困境。某些射手座會交到來自海外的朋友，雙方在文化差異上進行很多交流。

感情運方面，在感情宮位的天王星相位良好，會陷入較為前衛的戀情中，儘管週遭的人不看好這段戀情，甚至不被親朋好友接受，但這個人始終懂得你的需求，和他在一起，你感到十分幸福。

本週須注意的部分

遠行運方面，在遠行宮位的木星、火星，相位不良，到海外旅行、出差，會因為時差的問題，睡眠狀況不佳，精神也會比較恍惚。某些射手座在外地遭受不愉快的對待，很需要有人能幫助自己。

交通運方面，在交通宮位的冥王星相位不良，駕駛車輛當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率也較高，即便走路或搭乘大眾運輸通勤，也容易遭遇不愉快的事件，這段時間需特別注意安全。

摩羯座：

整體運勢

工作運方面，在志業宮位的太陽相位良好，在職場表現亮眼，許多過去累積的技術與經驗，成了你工作領域獨一無二的優勢，甚至因此得到上司或老闆的獎勵，工作會感覺很有成就感。

人際關係方面，金星在人際關係宮位逆行，同時水星亦即將在人際關係宮位逆行，與很久不見的故人再度重逢，許多回憶湧上心頭。某些摩羯座會因為社群網站的關係尋找到失聯的朋友，從他更新的動態，了解他最近的狀況。

本週須注意的部分

金錢運方面，木星與火星齊聚在財務宮位，相位不良，有許多預期外的花費，讓你不斷需要使用信用卡透支，債台高築，必須分期付款。有投資習慣的摩羯座，目前投資標的指數不斷下跌，套牢在高點。

健康運方面，木星與火星齊聚在疾厄宮位，盡量不要過勞工作，肝的負擔較重，也會使你火氣大，容易長痘痘或嘴破。當心刀火燙傷見血光，發生意外傷害的機率較高，同時注意人身安全。

水瓶座：

整體運勢

感情運佳，在戀愛、娛樂宮位的天王星相位良好，突然煞到一個你認為不可能發展未來的對象，但看到對方總是覺得好歡喜。某些水瓶座最近瘋狂迷上某個明星，並參加許多偶像的活動。

學業運方面，在學業宮位的太陽相位良好，所提出的論文題目，或是作業受到指導者極高的評價，讓你感覺比較有自信。某些水瓶座考試前準備不算充分，但因為平常有好好聽課，成績至少可以跨越及格門檻。

本週須注意的部分

工作運方面，金星在志業宮位逆行，同時水星亦即將在志業宮位逆行，許多事務不斷需要來回修正，進度得十分緩慢。由於金星受到在夥伴宮位的火星影響，某個同事老是在出包，整個團隊都在收拾他的爛攤子。

感情運方面，木星與火星齊聚在感情宮位，相位皆不良，儘管與情感對象已論及婚嫁，但雙方會為了一些想法的不同而經常吵架，會考慮延後結婚的時間，甚至會思考身邊這個人能否共渡一生。

雙魚座：

整體運勢

金錢運佳，在財務宮位的太陽相位良好，會意外獲得一筆退稅，為數不少，足以讓你吃幾頓好料。有投資習慣的雙魚座，投資標的水漲船高，目前無形的資產增加許多。

本週須注意的部分

遠行運方面，金星在遠行宮位逆行，同時水星亦即將在遠行宮位逆行，遠行時會遭受不愉快的待遇，訂了昂貴的旅店，卻沒享受到該有的服務。某些雙魚座則會遇到天候不佳的問題，取消行程。

工作運方面，木星與火星齊聚在工作宮位，工作量暴增，覺得自己的努力追不上目標，僅管有很多人都肯定你的表現，但日復一日地執行著同樣的事務，感到生命在空轉。

健康運方面，木星與火星齊聚在健康宮位，工作有過勞的傾象，肝功能不佳，火氣較大，容易長痘痘、嘴破。當心血光之災，發生意外傷害的機率較高，這段時間需注意人身安全。

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