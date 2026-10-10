12星座忘掉痛苦的方法？從「暴打沙包」到遠走高飛 第1名靠這招療癒

人生難免會遇到讓人難過、挫折甚至不想面對的事情，每個人面對負面情緒時，也都有自己的一套排解方式。有些人選擇大吃美食，有些人乾脆出門旅行，甚至有人會靠著整理房間、滑社群來轉移注意力。根據「占TV」指出，12星座遇到痛苦時，最常用什麼方法讓自己重新振作？一起看看各星座「忘掉不開心」的另類招數。

第12名牡羊座：怒打沙包 把不爽全部發洩掉

牡羊座個性直來直往，遇到讓自己不開心的事情，很難默默吞下去。由於守護星是象徵戰鬥與行動力的火星，牡羊座往往會選擇用最直接的方式宣洩情緒。

與其一直想著到底發生了什麼，不如找個沙包狠狠揍一頓。想像著「就是你害我這麼難過！」一拳一拳打下去，等到情緒發洩完，心情自然也會慢慢恢復平靜。

第11名金牛座：吃頓真正的美食 療癒自己的心

對金牛座來說，沒有什麼是一頓好吃的解決不了的。不過，這裡說的可不是毫無節制的「報復性飲食」，而是認真挑選一頓美味料理。

金牛座重視生活品質，對食材來源、料理方式甚至味道都有自己的要求。當心情低落時，吃一頓真正美味的食物，讓味蕾獲得滿足，也能暫時把那些令人難過的事情拋到腦後。

第10名雙子座：少說話 躲進書本世界

雙子座平常能言善道，但有時候也可能因為「說太多」而惹出麻煩。遇到讓自己難過的事情後，雙子座可能會突然決定：「算了，最近還是少講一點。」

然而，天生怕無聊的雙子座，又很難真的什麼都不做。這時候書籍就成了最好的避風港。只要鑽進故事情節與另一個世界，就能暫時停止反覆回想那些不愉快的事情。

第9名巨蟹座：靠漫畫、搞笑節目把自己逗笑

巨蟹座很重視「開心」這件事，面對難過的事情時，比起一直沉浸在負面情緒裡，更傾向用笑聲轉換心情。

因此，搞笑漫畫、無厘頭節目或各種能讓自己笑出聲的內容，都是巨蟹座的療癒神器。笑著笑著，原本很難受的事情，也可能逐漸變成日後可以拿來笑談的一段回憶。

第8名獅子座：曬曬太陽 讓自己重新充電

獅子座熱愛玩樂，有時也容易因為玩得太投入而遇上意料之外的麻煩。當心情陷入低潮時，他們反而可能選擇離開熱鬧環境，到戶外接觸大自然。

由於獅子座的守護星是太陽，曬曬太陽、吹吹風、看看戶外景色，對他們來說就像重新充電。無論夏天還是冬天，都可以透過陽光與自然轉換心情，讓自己重新振作起來。

第7名處女座：埋頭整理抽屜 忙到忘記煩惱

處女座遇到問題時，很容易陷入「為什麼會變成這樣？」的分析模式，不斷回想事情經過，反而可能讓自己越想越難受。

因此，與其繼續鑽牛角尖，不如直接找件事情做。對愛乾淨、講究整齊的處女座來說，整理抽屜就是非常適合的轉移注意力方式。當一格一格重新分類、收拾，專注力也會慢慢從煩惱移開，等整理完時，心情可能也已經好多了。

第6名天秤座：欣賞高顏值 把美景當成心靈良藥

天秤座天生具有強烈的美感，當心情不好時，欣賞漂亮的人事物，就是最直接的療癒方式。

如果條件允許，天秤座可能會安排一場能讓自己賞心悅目的行程；沒辦法出門時，也能透過追星、看帥哥美女或請朋友介紹優質對象來轉換心情。對天秤座而言，只要眼睛看到美好的事物，心情也會跟著亮起來。

第5名天蠍座：用親密陪伴 暫時忘掉不開心

天蠍座不太習慣把內心的痛苦攤在陽光下，比起大聲訴苦，更需要一個能讓自己感受到親密與連結的對象。

原文認為，對天蠍座來說，與另一半建立親密關係，是讓自己暫時脫離負面情緒的一種方式。當注意力重新回到彼此的互動與陪伴上，那些令人難受的事情，也就能暫時被放到一旁。

第4名射手座：說走就走 直接逃離熟悉的地方

射手座遇到不開心的事情時，腦中很容易冒出一句：「好想去遠一點的地方。」

只要時間允許，射手座可能直接安排一趟國內外旅行，來場說走就走的短途冒險。如果實在沒有時間出門，電影院就成了替代方案。透過欣賞不同國家、不同文化背景的電影，即使人還留在原地，也能讓心情暫時「旅行」到遠方。

第3名摩羯座：登上高處 提醒自己還能繼續往上走

摩羯座對目標與成就相當有企圖心，因此最讓他們難受的，往往是朝著目標前進時遭遇挫折。

這時候，摩羯座可能會選擇到展望台、高樓頂層等地方，看著眼前遼闊的景色，重新提醒自己：「我總有一天還是能站上更高的位置。」

把視線拉遠，也讓自己重新找回繼續向前的動力。

第2名水瓶座：發文吐吐苦水 靠社群互動回血

走在時代前端的水瓶座，很懂得利用網路工具排解情緒。遇到不開心的事情時，他們可能匿名到論壇或社群發文，把心裡的鬱悶說出來。

如果是在公開社群上，反而可能故意營造出「我過得很好」的樣子，用日常生活、吃喝玩樂等內容告訴大家自己沒事。看到留言與按讚數逐漸增加，也能替水瓶座帶來一點正向回饋，讓心情慢慢振作起來。

第1名雙魚座：沉浸音樂世界 徹底放空自己

雙魚座想像力豐富，也容易活在自己的情緒與幻想世界裡。當現實生活讓他們感到疲憊時，逃離現實、投入另一個世界，反而是他們常用的療癒方式。

原文提到，雙魚座與嗜好、藝術等領域有較深的連結，因此可能透過喝酒、到Live House聽音樂，或到夜店跳舞等方式，把累積已久的情緒一次釋放出來。沉浸在音樂與現場氛圍中，讓自己暫時不用面對那些惱人的事情。

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