寒露轉運！「3生肖」迎來大翻身 好運起飛、貴人接力

寒露，是秋意更深、露水帶寒的節氣。此時天地能量更往內收，提醒我們別再用夏天的速度硬衝，而是要穩住根基、調整步伐。2026年寒露的國曆運勢區間為2026年10月8日至2026年10月22日，這段時間適合沉澱、規劃與聚財，也很適合把人際關係重新加溫。

圖片來源：科技紫微網

如何在寒露接好運

第一招：清晨吸露養氣法



寒露前後可在清晨到戶外散步，感受清冷空氣，深呼吸幾次，象徵吸納天地清氣。若能搭配簡單伸展，更能把沉重感慢慢打開，讓運勢不被悶住。

第二招：暖食聚福法



可準備山藥、栗子、芝麻、紅棗等溫潤食材，煮成湯品或甜品，與家人共享。寒露重在養陰收斂，吃得暖、心也暖，財氣與家運才容易聚。

第三招：點香安神法



可在書房、臥室或辦公桌使用天然香氛、沉香或檀香，讓空間氣味變得安定。這招適合思緒混亂、晚上容易想太多的人，心神安定後，判斷力與貴人運也會比較順。

哪些生肖在寒露前後轉運

生肖兔



寒露前後，生肖兔的人緣與桃花明顯轉亮，越願意出門、聯絡朋友、談合作，越容易遇到機會。單身者有機會遇到條件不錯、願意認真經營的人；有伴者安排約會或旅行，感情會快速升溫。工作上靠人脈帶來案源與資源，主動聯繫很加分。財運穩中有進，但社交支出也會增加，預算先抓好才不心痛。

生肖虎



生肖虎在寒露期間，有站上舞台、被交付重任的機會。工作上適合發表、帶隊、談合作、爭取資源，成果也更容易被看見。感情上桃花旺，但別太快上頭，先看對方是否可靠。財運不錯，正財與分潤都有機會；提醒你越旺越要穩，別因手感好就亂加碼，穩穩推進才是長贏。

生肖馬



寒露這段時間，生肖馬是衝刺感很強的一群。事業上適合曝光、發表、帶隊與談資源，越主動越有舞台。感情上社交場合容易出現心動對象；有伴者適合一起旅行或共同做新計畫。財運看好，但花費也可能同步增加，尤其娛樂與社交支出要控管。把行程排好，你會跑得快，也跑得穩。

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