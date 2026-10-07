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愛聊天還能抓重點！4星座「人脈通錢脈」…賺錢路上總有神隊友

聯合新聞網／ 綜合報導
辦公室示意圖。圖／AI生成
辦公室示意圖。圖／AI生成

有些星座看起來只是愛聊天、好相處，甚至給人一種「朋友很多而已」的印象，但真正厲害的地方，是他們懂得經營人與人的連結。搜狐網分享，有四個星座擅長跟人打交道，表面看似普通，背後卻很懂得把人脈變成助力，賺錢路上總能遇到神隊友。

★雙子座／乍看閒聊 馬上變成人脈

雙子座平常話很多，和誰都能聊上幾句，看起來只是天生愛交朋友，沒想到這反而成為他們最大的優勢。不同領域都認識一些人，遇到工作機會或難題時，很容易找到對的人幫忙。別人還在苦找資源，雙子早已有人牽線，賺錢機會自然比別人多。

★天秤座／跟誰都很好 還懂整合資源

天秤座不喜歡和人撕破臉，平常總給人好好先生、好好小姐的感覺，但他們真正厲害的是懂得維持關係。誰適合合作、誰值得信任，天秤往往心裡有數。當機會出現時，身邊的人也願意主動拉他一把，貴人運因此特別容易被啟動。

★射手座／隨興真誠 總能招來貴人

射手座平常給人隨性、不拘小節的印象，好像不太在意經營人脈，反而因為這份真誠，容易讓人願意親近。尤其在不同場合認識的新朋友，很可能意外成為合作夥伴。射手不愛計較小利，反而更容易吸引同樣爽快的人一起做事。

★獅子座／看起來很衝 吸引強強聯手

獅子座有主見又有氣勢，乍看之下像是什麼都想自己扛，但真正有企圖心的獅子，反而懂得找專業的人一起拚。他們負責帶方向、扛責任，其他人發揮專長，往往能形成強強聯手。越到關鍵時刻，越容易遇到能力出眾的神隊友，讓事業與財運一起往上走。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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