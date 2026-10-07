一到秋天就容易感傷？12星座「感性指數」曝光 巨蟹看夕陽都能哭

秋天天黑得早，街景也逐漸染上蕭瑟氣息，人的情緒似乎也更容易變得感傷。所謂「感傷」，指的是情緒過度豐沛、容易陷入回憶或感觸的狀態，有些人甚至會突然紅了眼眶、陷入沉思，讓身邊的人忍不住擔心。根據「占TV」指出，12星座中，誰最容易被情緒牽著走？以下從第12名一路揭曉。

第12名：牡羊座 情緒感性指數最低

牡羊座可說是行動力十足的「活力代表」，相較於沉浸在情緒裡，他們更習慣直接往前走。當身邊的人正陷入感傷、回憶往事時，牡羊座可能還會若無其事地說「肚子餓了」、「好想睡」，完全不受氣氛影響。

他們也不太會獨自半夜聽著音樂感嘆人生，就算聽歌，多半也是節奏輕快、讓人忍不住想跳舞的類型。即使遭遇失戀，也不容易因此一蹶不振，反而可能把失落轉化成怒氣，激發出更強的行動力。

第11名：金牛座 過去就讓它過去

金牛座喜歡享受當下，對於「沉浸在感傷情緒裡」這件事相對難以理解。在他們眼中，美好的事物欣賞就好，過去發生的事情也已經成為過去，沒有必要反覆回味。

因此，看到有人因為回憶而情緒激動、甚至感動落淚，金牛座可能會覺得有些難以理解，認為人生還是應該好好享受眼前的一切。

第10名：水瓶座 理性旁觀感傷情緒

水瓶座向來以理性、邏輯著稱，因此自己陷入感傷情緒的機率並不高。他們通常會試著分析事情，而不是任由情緒牽著走。

不過，有趣的是，水瓶座反而很喜歡觀察那些陷入感傷狀態的人。對他們而言，感傷情緒本身或許比「自己沉浸其中」更值得研究。

第9名：摩羯座 不喜歡感傷阻礙目標

摩羯座有明確目標，也相當重視成就，因此不太喜歡讓感傷情緒影響自己的步調。在他們看來，多愁善感有時反而會成為追求成功的阻力。

不過，當人生發展不如預期，例如努力許久卻遲遲無法升遷，摩羯座也可能突然感受到人生的無奈，陷入一陣低落。

第8名：獅子座 想起昔日輝煌就容易感傷

獅子座平時看起來自信又有活力，但只要想起過去那些風光時刻，內心的「感傷開關」就可能突然被打開。

回想曾經閃閃發光的自己，獅子座偶爾也會忍不住感嘆：「那個時候的我，快回來！」尤其當現在與過去產生落差時，更容易陷入懷舊情緒。

第7名：雙子座 黃昏時刻突然想念一個人

雙子座平時理性居多，不容易長時間陷在感傷情緒裡，但偶爾也會有感性的一面。

尤其到了夕陽西下、天色漸暗的時候，雙子座可能突然產生一種「好想找個人陪」的感覺，短暫陷入寂寞與感傷之中，不過通常很快就能恢復原本的狀態。

第6名：天秤座 看悲劇容易走不出來

天秤座同樣是理性大於感性的類型，但面對悲劇作品卻很容易受到影響。尤其看完結局淒美或令人難過的戲劇後，情緒可能久久無法平復。

有時候故事都已經結束了，天秤座還會在腦中反覆回想劇情，甚至一連幾天都被那股悲傷情緒牽動。

第5名：射手座 懂得欣賞人生的「哀傷」

射手座外表看起來樂觀、愛玩又愛冒險，似乎和感傷完全沾不上邊，但其實他們很懂得欣賞人生中的無常與遺憾。

正因如此，射手座才會不斷追尋尚未實現的夢想，甚至踏上遠方旅程。看似瀟灑的背後，其實藏著一顆能感受細微情緒的心。

第4名：天蠍座 表面冷靜內心早已翻湧

天蠍座通常不會把感傷情緒直接表現在臉上，外表看起來始終冷靜、沉著，但內心世界其實可能早已掀起巨大波瀾。

尤其碰上感情問題時，天蠍座更容易陷入情緒漩渦。只是他們習慣把情緒藏在心裡，不輕易讓別人看見。

第3名：雙魚座 最容易被氣氛帶著走

雙魚座非常容易受到周遭氣氛影響。身邊的人開心，他們就會跟著開心；環境變得低迷，他們也可能迅速被負面情緒感染。

因此，當秋天帶著一股淡淡的蕭瑟感來臨，雙魚座自然很難置身事外。他們可能望著灰濛濛的天空不斷嘆氣，沉浸在自己的想像與情緒世界裡，甚至享受這種帶點浪漫的感傷氛圍。

第2名：處女座 聽到懷舊歌曲就忍不住嘆氣

處女座擁有非常細膩的感受力，任何來自五感的小刺激，都可能牽動他們的情緒。一個氣味、一段旋律，甚至某個熟悉的場景，都可能瞬間把他們拉回過去。

加上處女座記憶力不錯，因此特別容易被「那個時候」擊中。偶然聽到曾經經常播放的老歌，可能忍不住嘆氣；走過熟悉的味道，也可能突然紅了眼眶。

第1名：巨蟹座 看到夕陽都可能感動落淚

說到感傷、多愁善感，巨蟹座幾乎沒有對手。天生感受力強、情緒豐富，再加上想像力十足，往往會把當下的感受進一步放大。

而且巨蟹座本身就是情感非常豐沛的星座，有時甚至容易暫時放下理性與客觀，只跟著內心感受走。對他們而言，看著夕陽落下就紅了眼眶，可能根本不是什麼稀奇事。

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