寒露過後運勢翻轉！4生肖厚道不計較…財運、福報、貴人上門

10月8日就是24節氣的「寒露」，「寒露」是指地面露水因寒冷凝結成霜，天氣也轉涼。搜狐網分享，在這個時節，運勢也開始有轉折，四個生肖平時厚道、不愛與人計較，過去吃下的虧、默默付出的努力，有望近日後逐漸迎來回報，運勢明顯轉強。

生肖牛／付出被看見 好運回到身邊

生肖牛個性務實厚道，平時不太計較誰多做一點、誰少做一點，工作上也願意主動幫忙。過去可能因為低調而錯過表現機會，但從寒露過後，有望因為長期累積的實力受到注意，重要工作或新的機會陸續找上門，努力終於不再被忽略。

生肖羊／過去福報 貴人主動靠近

生肖羊心軟好相處，面對朋友或同事的請求，常常不好意思拒絕，即使自己很忙也願意伸手幫忙。過去容易因為太過厚道而吃點虧，但寒露過後，人際運勢有望轉強，曾經幫助過的人可能成為貴人，也可能帶來新的合作與賺錢機會。

生肖兔／與人為善 事業迎來好轉

生肖兔個性溫和，不喜歡與人爭執，合作時也習慣多替別人想一點。過去可能因此錯過升遷或表現機會，但寒露過後，累積已久的能力有機會被看見，工作表現獲得肯定，也可能迎來新的職涯發展。曾經忍下的委屈，反而成為後續成長的養分。

生肖豬／吃虧不放心上 財運回春

生肖豬天生心胸開闊，對於小事不太計較，也不喜歡把負面情緒放在心裡。過去即使遇到損失或被占便宜，也常選擇算了，但寒露過後，財運有望慢慢回溫，新的工作、合作或賺錢機會增加，過去付出的善意也可能在人際關係中得到回應。

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