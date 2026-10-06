3生肖女天生帶財氣！屬龍、鼠、猴上榜 年紀越大越有福

《搜狐網》運勢專欄指出，3生肖的女性被認為天生帶有「財氣」，年輕時雖然可能吃過不少苦，但隨著年紀增長，生活往往愈來愈穩定，晚年也較容易累積福氣。

生肖龍

屬龍的女性通常被形容個性有韌性，遇到困難不容易放棄。即使年輕時需要靠自己打拚，也常能憑著耐力一步步累積成果，到了中晚年後，生活與財務狀況有機會逐漸穩定。

生肖鼠

屬鼠的女性較懂得規畫生活與金錢，知道什麼時候該把握機會、什麼時候該保守過日子。即使遇到家庭或財務上的波折，也較能冷靜處理，慢慢把生活重新拉回正軌，因此被認為愈到後來愈有福氣。

生肖猴

屬猴的女性則常被形容反應快、懂得與人相處，也很會把握身邊機會。除了工作與賺錢能力不差，人際關係也容易成為助力，隨著經驗與人脈累積，生活有機會愈過愈順，晚年相對安穩。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。