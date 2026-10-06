快訊

恐無緣參戰竹北市長？李貞秀是否具參選資格 選委會預計明天揭曉

維護安全的小代價？ 川普：可以讓伊朗摧毀這2座美國大城

國內流感新增重症219例、死亡44例雙創新高 上周就診近14萬人次

聽新聞
0:00 / 0:00

吵架最不輕易服輸！5大星座認定有理就不讓 雙魚意外上榜

聯合新聞網／ 綜合報導
他們有自己的原則與判斷方式，5星座傾向把事情釐清、守住立場，在吵架時特別不容易認輸。圖／AI生成
他們有自己的原則與判斷方式，5星座傾向把事情釐清、守住立場，在吵架時特別不容易認輸。圖／AI生成

人與人相處，難免會有意見不合的時候。有些人遇到爭執，為了維持關係會選擇退一步；但也有人一旦認定自己沒有錯，就很難被幾句話說服。這類人並不一定喜歡爭吵，而是有自己的原則與判斷方式，面對衝突時更傾向把事情釐清、守住立場。搜狐網分享，以下5個星座，在吵架時特別不容易認輸，甚至越是被逼著退讓，越想把事情說清楚。

第5名 獅子座：果斷直接 不喜歡陷在情緒

獅子座個性比較果斷，遇到問題時習慣直接面對，不太喜歡把事情拖著，也不喜歡一直重複爭論同一件事。

這種性格到了吵架時，往往能讓獅子座很快抓住重點，直接說出自己的立場。比起不停糾結情緒，他們更傾向找出問題、提出做法，因此即使發生衝突，也比較不容易被混亂的情緒帶著走。

第4名 處女座：重視細節 事情沒釐清就不罷休

處女座做事講究細節，遇到問題時也習慣從前因後果慢慢分析，試著找出真正的原因。

這個特質在爭執時特別明顯。對方如果只想用幾句話帶過，處女座反而會開始注意其中的細節，哪裡說不通、哪個環節沒有交代，都可能被他們抓出來。也因此，他們往往能把原本混亂的爭論重新拆開來談，不容易被一句話牽著走。

第3名 天蠍座：原則感強 碰到底線很難退讓

天蠍座不是每件事情都要爭到底，但對於自己認定的重要原則，通常有相當明確的界線。一旦碰到底線，就算對方態度強硬，也不容易改變想法。

這也讓天蠍座在衝突中比較能守住自己的立場。他們不太容易因為一時的情緒壓力就妥協，而是會先判斷事情是否合理。只要認為自己站得住腳，就算爭論持續下去，也不會輕易認輸。

第2名 雙魚座：同理心強 懂得控制衝突氣氛

雙魚座最大的特質之一就是同理心，對別人的情緒與需求比較敏感。遇到爭執時，他們不一定急著反駁，而是會先試著理解對方為什麼這樣想。

這樣的個性反而讓雙魚座比較懂得掌握爭吵的氣氛。即使有不同意見，也不一定要靠強硬的方式表達，反而能從對方的情緒中找到溝通的切入點。當情緒慢慢降下來後，也更有機會把真正的問題談清楚。

第1名 摩羯座：理性邏輯分析 聚焦問題本質

摩羯座做事重視原則、目標與實際結果，遇到衝突時，也比較習慣先分析問題，而不是單純跟著情緒走。

這種理性思考的方式，讓摩羯座在爭執中比較容易維持自己的判斷。他們會把事情一件件拆開來看，確認問題究竟出在哪裡。如果認為自己的立場有充分理由，就不會因為對方情緒激動而輕易改變。除非對方提出真正能說服自己的理由，否則要摩羯座先低頭，確實不太容易。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

吵架 星座 獅子座 情緒

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

第一眼超隨和！三星座內心強大…敢越線弄他們「要你好看」

9月底舊人突然聯絡！3星座意外重逢「以為消失的人」 緣分還有餘地

事業運回春！12星座誰最有望迎來大翻身？摩羯耕耘有成果 水瓶迎新突破

聰明根本寫在腦袋裡！「3星座」才華太突出　低調卻最會看人

相關新聞

吵架最不輕易服輸！5大星座認定有理就不讓 雙魚意外上榜

人與人相處，難免會有意見不合的時候。有些人遇到爭執，為了維持關係會選擇退一步；但也有人一旦認定自己沒有錯，就很難被幾句話說服。這類人並不一定喜歡爭吵，而是有自己的原則與判斷方式，面對衝突時更傾向把事情釐清、守住立場。搜狐網分享，以下5個星座，在吵架時特別不容易認輸，甚至越是被逼著退讓，越想把事情說清楚。

好運組「3生肖」年底大翻身 ！歹運組「3生肖」破財、有口舌之爭

命理師王老師臉書分享影片，2026有三個生肖將迎來年底大翻身，之前卡卡的不要緊，年底好運到。

天生不是膽小鬼！4星座今年放膽去衝…必能有一番成就

遇到事情每個人態度大不同，有人擔心失敗怎麼辦，有些星座卻天生敢衝、敢試，不會因為未知就停下腳步。搜狐網分享「天生不是膽小鬼，放膽去做，今年必有成就的四星座」，如果你有上榜，請趁著年底前跳出舒適圈，開啟新局，人生將迎來大突破。

下半年12生肖要注意！蛇別亂All in、雞多請客、2動物注意健康

時間來到10月，湯鎮瑋老師分享影片「下半年12生肖要注意的事情」，快看看有哪些事情要避開，才能讓自己運勢順順過完這一年。

三星座拖延症！工作習慣性「壓線」…天秤舉棋不定、第一名拖到有靈感才做

有些人總是習慣把工作拖到最後一刻才完成，這不僅是時間管理的問題，也和他們的性格和情緒反應有關。這些人往往追求完美，或是無法果斷做決策，對壓力的反應更強烈。在緊張的情況下，他們反而能激發潛能，快速應對，雖然最終完成了任務，但這樣的工作方式可能會帶來不必要的焦慮和壓力。這樣的行為模式，究竟是哪三個星座最常出現呢？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。