好運組「3生肖」年底大翻身 ！歹運組「3生肖」破財、有口舌之爭

命理師王老師臉書分享影片，2026有三個生肖將迎來年底大翻身，之前卡卡的不要緊，年底好運到。

《年底最好運三生肖》

第三名 兔

運勢全面提升，旺在人際回暖，感情也有進展。建議多和身邊的人聯絡，好人緣會帶來好運。

第二名 狗

三合旺在合作財，要把握合作機會，過去累積的人脈和口碑，有望帶來收入。

第一名 虎

三合旺事業，會有貴人提拔，工作表現容易被看見，想做的工作快去做。

《年底要注意三生肖》

生肖馬、鼠、牛容易有口舌衝突、合作糾紛、意外破財。王老師建議注意以下幾件事：

1.別亂借錢 2.少說氣話 3.開車別搶快 4.重大決定多想一下

老師建議這三生肖年底遇事情先求穩，守住再說。老師也分享，三生肖都有對應貴人，馬的貴人是虎，鼠的貴人是龍、牛的貴人是狗，建議多多靠近貴人生肖，逢凶化吉。

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