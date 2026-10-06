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天生不是膽小鬼！4星座今年放膽去衝…必能有一番成就

聯合新聞網／ 綜合報導
職場示意圖。圖／AI生成
職場示意圖。圖／AI生成

遇到事情每個人態度大不同，有人擔心失敗怎麼辦，有些星座卻天生敢衝、敢試，不會因為未知就停下腳步。搜狐網分享「天生不是膽小鬼，放膽去做，今年必有成就的四星座」，如果你有上榜，請趁著年底前跳出舒適圈，開啟新局，人生將迎來大突破。

牡羊座／敢衝敢做 搶得先機

牡羊座天生行動派，看到機會不會想太久，只要認定值得嘗試，就敢直接出手。即使旁人認為風險不小，他們仍願意扛起責任。今年若勇於接下高難度任務，靠著行動力與拚勁，有機會在職場闖出亮眼成績。

天蠍座／越挫越勇 闖出新局

天蠍座不怕面對困難，反而容易被高難度目標激起鬥志。他們不會盲目冒險，而是先分析風險、做好準備再出手。今年若願意跳出熟悉環境，嘗試新的工作或發展方向，有機會憑實力站穩腳步。

射手座／跳出框架 勇於創新

射手座不喜歡被規則綁住，遇到新機會也敢嘗試。今年適合走出原本熟悉的圈子，接觸新領域、拓展人脈，反而容易遇到新的發展契機，為事業開出另一條路。

獅子座／敢扛責任 舞台變大

獅子座天生有領導氣勢，遇到沒人敢接的任務，反而願意站出來扛責任。今年若有機會主導重要工作或專案，不妨大膽接下，越能展現實力，越容易獲得肯定與升遷機會。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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