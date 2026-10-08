寒露來了！命理師點名「5生肖」低調翻身 屬鼠最旺

10月8日是24節氣中的「寒露」，氣溫逐漸下降，寒意更濃，國際天星命理風水專家邱彥龍指出，有5大生肖進入年底收網階段，越低調的人，越可能後來居上。其中，最旺的是生肖屬鼠者，將因人和與資源整合帶來好處；第二旺者是生肖豬的人，資源會為你帶來財運；第三名是屬龍者，易有額外收入；第四名生肖牛，能力將會被看見；第五名屬虎者，會找回生活的樂趣跟賺錢的方式。

邱彥龍老師分析，在這個節氣裡(10/08至10/23) 12生肖運勢：

Top1： 鼠

屬鼠的朋友，是寒露期間整體運勢相當亮眼的生肖，這段時間最強的不是一個人埋頭苦幹，而是「人和」，工作、合作、客戶、伴侶、人脈與資源整合，都容易出現新的突破，尤其原本卡了很久的事情，可能因為某個人的一句話、一個介紹、一通電話，突然找到新的解決方法。

財運：

屬鼠的朋友寒露期間合作財、客戶財、業務財與介紹財都有發揮空間，做生意的人適合談新客戶、重新議價、發展異業合作，而上班族則可能因主管、同事或外部人脈而得到新的任務與發展機會，但越是熟人合作，越不能不好意思談錢，分潤、付款方式、工作範圍與責任最好一開始就說清楚。

事業：

屬鼠的朋友寒露期間真正值得經營的是「長期信用」，不要只問一個案子可以賺多少錢，而要思考這個客戶、平台或合作方，未來是否能持續替你帶來機會，你若願意把眼光拉長拉遠，這16天可能建立一段未來非常有價值的關係。

感情：

屬鼠的朋友寒露期間桃花同樣走旺，單身者容易遇到有能力、有自信、條件不錯的人，甚至出現舊識重新聯絡而產生火花；有伴者適合談婚姻、未來生活與共同財務，但舊愛回來，不代表舊問題已經消失，別被熟悉感沖昏頭。

健康：

屬鼠的朋友寒露期間，留意心血管、眼睛、背部、睡眠與社交過度造成的疲累。

Top2： 豬

屬豬的朋友，寒露期間財運相當有意思，你的機會不一定直接表現在薪水增加上，反而可能來自合作資金、客戶預算、伴侶資源、分潤、保險、投資、貸款、家族資產或其他可以被重新運用的資源，簡單說，你開始進入「資源比蠻力重要」的階段。

財運：

屬豬的朋友，寒露期間有機會重新整理資產、債務、保險、稅務、投資與共同財務，也可能遇到願意提供資金或資源的人，但錢越多，利益關係越要說清楚，尤其朋友合夥、家族資產、共同投資與替別人代墊資金，都必須先確認權責，不要因為對方說「以後不會虧待你」，就把最重要的規則留到以後再談。

事業：

生肖豬寒露期間處理複雜問題的能力提高，別人嫌麻煩、不想碰、看不懂的事情，反而可能成為你的價值，在金融、保險、法律、資產、顧問、研究、危機處理與管理工作上，你特別容易發揮。

感情：

屬豬的朋友，寒露期間關係容易進入更深層的階段，有伴者會開始談錢、家庭責任、購屋甚至婚姻；單身者容易遇到吸引力很強的人，但越有吸引力，越要確認對方真正的生活背景與責任態度。

健康：

屬豬的朋友，寒露期間注意腰腎、泌尿、生殖、荷爾蒙、內分泌與長期壓力。

Top3： 龍

屬龍的朋友，寒露期間屬於「腦袋轉得非常快」的一群，電話、訊息、客戶、文件、學習、交通與工作往來可能突然增加，你會接觸大量資訊，也比較容易比別人早一步看到新的方向，問題是，資訊越多，雜訊也越多，要仔細篩選。

財運：

屬龍的朋友，寒露期間適合透過業務、教學、銷售、媒體、自媒體、短影音、顧問、仲介、網路、交通、物流與專業知識來創造收入，有些人可能因一則訊息、一個介紹或一位新客戶就突然出現額外收入，但不要把「別人不知道的消息」直接等同於投資機會，越強調內幕、保密、限時與快速獲利的事情，越需要反覆查證，以免被詐騙。

事業：

屬龍的朋友，寒露期間適合談判、簡報、寫企畫、考證照、進修與拓展市場，你的說服力會增加，但千萬不要把承諾說得太快，能做到七分，就不要為了拿下案子承諾十分，以免最後還是破局，且導致關係破裂。

感情：

屬龍的朋友，寒露期間桃花可能來自網路、工作、朋友介紹或學習場合，單身者容易聊著聊著「聊出感情」；有伴者則要注意說話太直接容易傷到對方，你認為自己只是講道理，對方可能覺得你根本沒有在聽或講話帶刀帶刺。

健康：

屬龍的朋友寒露期間，要注意頭部、肩頸、眼睛、呼吸道、神經疲勞、睡眠以及交通安全。

Top4： 牛

屬牛的朋友，寒露期間就是一個字「忙」。工作、客戶、責任與需要你處理的問題容易一起增加，雖然比較累，但另一方面也代表你的能力正在被看見，過去覺得努力沒有得到肯定的人，這段時間容易慢慢建立自己的重要性與信心。

財運：

屬牛的朋友，寒露期間以正財最有利，工作量、客戶量、專業度或責任增加，都可能帶動收入，不過生肖牛要懂得開始計算「真正的利潤」，不是每一個有錢收的工作都值得做，如果價格很低、要求很多、時間很趕，又大量消耗精神，最後可能只是看起來很忙，實際上沒有多賺。

事業：

屬牛的朋友，寒露期間不要只當最會救火的人，而要開始建立流程跟SOP，如果公司所有問題都必須等你處理，你只是很重要的人而已，但如果你能建立一套方法，讓問題不再重複發生，你才真正開始具有管理能力。

感情：

屬牛的朋友，寒露期間感情容易與工作相關。單身者可能在工作、客戶或日常生活中遇到對象；但有伴者則反而容易受到工作影響，不要把最好的一面全部留給外面的人，回到家只剩疲累與不耐煩。

健康：

屬牛的朋友，寒露期間要留意腸胃、心血管、肩頸、眼睛、發炎、睡眠與過勞。

Top5：虎

屬虎的朋友，寒露期間會重新找回生活的趣味，可能藏在創作、興趣、戀愛、娛樂或副業中，個人魅力提升，且腦中隨時會突然出現新的商品想法、課程設計、影片內容或賺錢方式。

財運：

屬虎的朋友，寒露期間創意財、副業財與內容財值得期待，尤其教育、娛樂、兒童、設計、美學、媒體、行銷、社群與內容產業，容易出現新機會，但生肖虎容易犯一個「自己非常喜歡，就認為市場一定喜歡」的錯誤，最好的做法不是一次投入大量資金，而是先推出小規模版本測試，有客人願意付錢，再逐步放大。

事業：

屬虎的朋友，寒露期間很適合推出新作品、新服務與新的個人品牌企畫，不要同時做十件事情，先選最有機會的一件完成，真正能替你增加身價的不是idea數量多少，而是完成的作品。

感情：

屬虎的朋友，寒露期間桃花活躍，單身者容易遇到有趣、健談、有年輕感的人；有伴者適合重新安排約會、旅行與共同興趣，但不要故意搞消失、冷淡對方或測試對方是否在乎你，成熟的關係靠溝通，不靠猜心。

健康：

屬虎的朋友，寒露期間要注意神經疲勞、呼吸道、肩頸、手臂與睡眠。

Top6：雞

屬雞的朋友，寒露期間的事業企圖心會逐漸增強，你可能開始重新思考自己的職位、品牌、專業定位，甚至考慮轉職、創業或發展第二事業，這段時間不是沒有機會，而是很多真正重要的機會仍在「醞釀」。

財運：

屬雞的朋友寒露期間，收入與專業能力、品牌價值、職位、解決問題的能力高度正相關，越能解決高難度問題，越有資格提高價格，但要避免只為了讓別人覺得自己很成功，就在裝潢、設備、社交或形象上投入超出能力的成本。

事業：

屬雞的朋友，寒露期間適合低調布局，重要的人事、商業計畫與新方向，不需要還沒成熟就全部公開，有時候事情太早曝光，反而容易被干擾、模仿或增加不必要的雜音。

感情：

屬雞的朋友，寒露期間容易出現「工作第一、感情最後」的情況，單身者可能被能力強、事業心重的人吸引；有伴者則要注意，另一半長期被排在所有工作之後，再有耐心的人也會失望。

健康：

屬雞的朋友，寒露期間要留意泌尿、生殖、內分泌、睡眠、腰部與長期久坐。

Top7： 兔

屬兔的朋友，寒露期間的注意力容易回到家庭、房屋、父母、居住環境與自己的安全感，有些人可能突然想搬家、整理房間、裝修、買家具，或者家中出現需要你處理的事情，這不完全代表麻煩，而是生活正在重新整理根基。

財運：

屬兔的朋友寒露期間，家庭、房屋、設備、修繕、長輩與生活品質相關的支出容易增加，如果涉及土地、房屋、家族金錢與共同財產，最好留下完整文件，越親的人，越要把重要事情講清楚，反而比較不容易傷感情。

事業：

屬兔的朋友，寒露期間適合整頓內部流程、工作空間與後勤系統，如果工作已經嚴重侵入私人生活，這段時間也是重新建立界線的好時機。

感情：

屬兔的朋友寒露期間，有伴者盡量少聊工作、同事或健康方面的話題，容易說錯話而有衝突；單身者則可能透過家人、鄰居、朋友或熟悉的生活圈遇到緣分。

健康：

屬兔的朋友，寒露期間要注意喉嚨、頸部、肩頸、睡眠、焦慮以及家庭壓力帶來的身心疲勞。

Top8：馬

屬馬的朋友，寒露期間容易產生一種很明顯的轉變，可能突然覺得，以前可以接受的工作、關係與生活方式，現在好像已經不適合自己，這不是任性，而是人生階段正在改變。

財運：

屬馬的朋友，寒露期間不適合為了證明身價而消費，與其花錢維持外在形象，不如把錢投入在增加自己能力、工具、健康與真正能增加長期價值的事情上。

事業：

屬馬的朋友，寒露期間適合重新定位，如果已經確定目前的工作看不到未來，可以開始培養第二專長、第二收入與新的合作圈，但不建議因為一時情緒突然把所有舊資源全部切掉，真正漂亮的轉型，是新的路已經走穩，再慢慢退出舊的路。

感情：

屬馬的朋友寒露期間，開始更重視精神交流，單身者容易被有思想、有特色、不按牌理出牌的人吸引；有伴者則會開始思考兩個人的人生方向是否仍然一致。

健康：

屬馬的朋友，寒露期間要注意睡眠、循環系統、腳踝、精神疲勞與焦慮。

Top9：猴

屬猴的朋友，寒露期間會慢慢看清楚身邊的人，有些平常很熱鬧的人，真正遇到事情時不一定幫得上忙，反而一些平常話不多的人，可能在重要時刻給你實質支持，寒露這16天不是人緣下降，而是人際關係開始「汰弱留強」。

財運：

屬猴的朋友，寒露期間可能透過朋友、團隊、社群、企業或長期合作獲得機會，但涉及合夥、投資與分潤時，一定把權責、退出方式與資金用途寫清楚，不要因為認識十年，就覺得不用簽約。

事業：

屬猴的朋友，寒露期間適合重新整理團隊與長期目標，那些每天花很多時間、卻從來沒有帶來成果的飯局、群組與合作，可以開始減少了。

感情：

屬猴的朋友寒露期間，有朋友變戀人的可能，但也容易因朋友圈影響感情，有伴者不要把另一半的私人事情全部拿去問朋友，外人的意見聽得越多，有時反而越不知道自己真正想要什麼。

健康：

屬猴的朋友，寒露期間要注意腿部、筋骨、肝膽、睡眠與奔波造成的疲累。

Top10：狗

屬狗的朋友，寒露期間容易接觸到與海外、旅行、教育、宗教、法律、顧問有關的工作，也有機會跨區合作或者產生新的思想，有些事情可能讓你突然覺得眼界被打開，但也因為新鮮感強，更容易高估機會。

財運：

屬狗的朋友寒露期間，海外財、教育財、顧問財與知識財有空間，但高風險投資需要謹慎，凡是過度強調「限時」、「內幕」、「只有少數人才知道」的項目，都應該先查證。

事業：

屬狗的朋友，寒露期間適合進修、研究、考證照與開拓新市場，舊客戶或過去沒有完成的合作也可能重新出現，但即使以前合作過，現在重新開始仍要重新確認條件。

感情：

屬狗的朋友，寒露期間容易出現遠距、異地或背景差異較大的桃花，舊愛也可能回頭。

健康：

屬狗的朋友，寒露期間要注意肝膽、腰腎、泌尿、睡眠以及長途交通安全。

Top11：蛇

屬蛇的朋友，寒露期間的重要課題就是「財務安全感」，收入、支出、負債、家庭責任與自我價值可能同時被放大，有些人越感覺錢不夠，就越容易想快速翻身，而這恰恰是最需要冷靜的時候。

財運：

屬蛇的朋友，寒露期間宜守不宜攻，舊帳、貸款、設備、保險、家庭與生活支出可能增加，不要借錢投資、替人擔保，也不要因為短期財務壓力去追逐自己根本不了解的高報酬商品，先整理現金流，比尋找下一支暴漲標的更重要。

事業：

屬蛇的朋友，寒露期間應重新思考自己的價值，如果工作很多但始終存不到錢，問題可能不是不夠努力，而是收費方式、工作效率或商業模式需要改變。

感情：

屬蛇的朋友，寒露期間容易因金錢與安全感出現摩擦，有伴者適合把共同支出與責任講清楚；單身者不要只看對方收入，更要觀察他的負債、消費與金錢觀。

健康：

屬蛇的朋友，寒露期間要注意睡眠、水腫、頭痛、免疫力、足部與壓力累積。

Top12：羊

屬羊的朋友，寒露期間比較像進入一段「內部整理期」，表面上可能沒有發生什麼驚天動地的大事，但舊問題、舊感情、秘密、匿名訊息與幕後人際關係容易慢慢浮上來，睡眠、情緒也容易受影響，這時候越想強迫自己往前衝，反而越累。

財運：

屬羊的朋友，寒露期間以守為主，特別注意自動續費、網路詐騙、帳號安全、朋友借錢、私下投資與情緒性消費，有些破財不是一次損失幾十萬，而是許多看似不起眼的小支出不斷累積。

事業：

屬羊的朋友，寒露期間適合研究、整理資料、修正流程、備份重要檔案與準備下一階段，重要計畫在成熟之前不必到處宣揚，現在低調反而是一種保護。

感情：

屬羊的朋友，寒露期間比較容易出現舊愛、秘密桃花、曖昧或無法公開的關係，尤其要注意那些總是說「再等等我」、「現在不能公開」、「只有你懂我」，卻一直沒有實際行動的人，真正健康的感情，不會永遠要求其中一個人等待與犧牲。

健康：

屬羊者是寒露期間最需要照顧身心的一群，注意失眠、多夢、焦慮、骨骼、牙齒、皮膚、循環系統與慢性疲勞。

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