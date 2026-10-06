下半年12生肖要注意！蛇別亂All in、雞多請客、2動物注意健康
時間來到10月，湯鎮瑋老師分享影片「下半年12生肖要注意的事情」，快看看有哪些事情要避開，才能讓自己運勢順順過完這一年。
鼠／要節流
下半年鼠容易壓力型消費或是過度投資，造成手頭吃緊，要注意花費，建議按部就班，讓下半年財運、工作運回穩，明年會更好
牛／顧健康
牛在下半年工作容易遇到新的挑戰，讓牛覺得身心俱疲、壓力很大，建議要學習接受它。牛下半年建議以把重心放在家庭，停止內耗，規律作息。
虎／ 隨機應變
虎下半年有新的挑戰，常會覺得事情不公平，或是有突發狀況，變得有壓力山大。建議虎不妨接受變化，隨機應變，越穩定越能發揮。
兔／把握良緣
兔下半年桃花、貴人運不錯，有機會遇到意中人，如果想要求姻緣，可以拜託親友介紹。另外，兔如果想要求子也很有機會，下半年人脈通錢脈，只要人脈好，家庭事業一切順利。
龍／養精蓄銳
龍下半年要好好養生，容易舊疾復發，身體出現狀況，建議龍該花的養生的錢、該做的身體檢查都去做。龍如果睡眠品質欠佳，不妨打掃房間，改變居家家具擺設，打造居家良好磁場，這樣龍內心也會更清淨，捨棄壓力、內耗，會更神清氣爽。
蛇／謹慎理財
蛇下半年投資理財要謹慎，不要衝動躁進，賺到錢也要見好就收，別亂All in，蛇在財運方面不錯，主要在正財方面，建議不要貪，就能穩定致富。
馬／管控風險
馬下半年要未雨綢繆，馬容易遇到比較多的變動，平常最好預先將工作、金錢規劃好，隨時為變動、無常做好準備，才不會手忙腳亂。今年馬還在太歲年，建議不要搶快，一切求穩健，才能持盈保泰。
羊／健康為上
羊下半年要注意健康，注意身體狀況，別讓自己累過頭會容易生病，建議多檢查身體，或是也可以捐血，去化解血光災。
猴／養精蓄銳
猴下半年要注意身體，不要操過頭，不要很多事情都自己扛。當猴覺得累就不要硬撐，該休息就去休息，該旅遊就旅遊。猴最近則任比較多，也缺貴人幫助，要自己注意養精續銳才能走長遠。
雞／累積福德
雞下半年要多廣結善緣、累積福得，該請客就請客，該經營人脈也要做好，凡事要親力親為，不要偷懶僥倖，才能以名帶利，獲得好機會。
狗／奮發向上
狗下半年煩心事情很多，生活有點奔波，工作上合約或是各種狀況頻出，但轉念想，預先發現問題，也可以避開之後大麻煩，建議多注意細節，遇事就能逢凶化吉。
豬／桃花很好
豬下半年要多廣結善緣，人脈通錢脈，旅遊運、桃花運都很旺，可以多出去走走，能量、業績都會大加分。
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