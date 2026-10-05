10月份生命靈數分析：1號人安全感低、5號人財務多變、7號人多想一點

生命靈數怎麼算？ 以下運勢將以生命靈數1~9數來作為分組的依據， 例如： 1988年08月08日生， 請將所有數字加總至個位數則得到你的生命靈數。 1+9+8+8+0+8+0+8=42 4+2=6，所以範例的生命靈數為6。 若命數為10的朋友請繼續加至個位數即可， Ex：1+0=1，依此類推。 就上例而言，可以優先看「靈數6」的運勢， 再參照加總前的兩數「2、4」輔助著看， 綜合的解讀可以帶給你更多啟發噢！ 文中使用的塔羅牌。 圖／巧巧提供

生命靈數1 ／ 5宮．金牛．冥王星

整體運勢：安全感低的十月，一號人的緊繃很容易引發各種財務、名聲上的損失，越想脫困便越容易做出過當的防衛，引發問題，所以「分辨自己的念頭」跟「選擇怎麼做」便成了這個月最重要的事；

只能說這段時間多數的事，都是不需要跟人爭的、也不需要努力證明什麼，比較需要控制的不是外在狀況，而是自己害怕失去位置、過份自我中心的思考，容易破財，也多是焦慮的衍生品，想守住荷包，得更先守住心裡的安定。

工作／學習狀況：在專業上可能成為眾人注意的焦點，得到位置跟光環，這個看似風光的月份，卻不太好熬，本來可以積極在做點什麼的，全都因為被注視、被大量檢視，反而什麼都動不了了，卡在原地，所以表面的榮景在上半月還可以看見，但到了下半，就會因為實際沒什麼進度，而開始被挑毛病；

其實一號人可以先放開過重的偶包，先不考慮別人怎麼想，把焦點放在原本該做的事上，避免「怕做錯」，才是最不會有機會被挑剔做錯的方法。

愛情：單身者在關係中，機會是「躲在暗處看你」的，十月上半都會處於一種「被觀察」的狀態，你會隱約感覺到或許有那個人、有機會，但是不敢真的確定，而這個人跟機會是否現身，則跟你能否自然的跟眾人、還有你懷疑的對象互動有絕對的關聯，當你可以放鬆、不過度要把自己「演出某個樣子」的時候，機會便容易在下半月浮出檯面，讓整體狀況變得更明朗。

有伴侶者，在關係中的對方態度較為冷淡，這段時間的想說的話、聯絡的積極度大大降低，但這不代表對方真的要離開關係，他是期待能更被關心的，這些冷淡，很可能是在得不到更多關注之後，所做出的失望反應；

已經累積一段時間的不滿，到十月演變成疏離的態度，如果一號人也感覺到了，不妨就試著當當比較積極的那一方，你的願意，就是讓關係重新回溫的關鍵。

訊息指引：女皇(R)＋錢幣五

安穩不來自外顯的證明，

太多的證明，只張揚了匱乏的心境。

生命靈數2 ／ 12宮．雙魚．北交點

整體運勢：你要相信你的直覺，當捨則捨，當離則離。

這是一段直覺力極高的週期，尤其危機，在你眼裡應該是無處可躲的，你會看到某些人、某些事，即將就要走向結束，那就可以順勢而為，不需要再花太多力氣去挽留或經營，這段時間會看到某些人在你面前，硬要說點什麼、硬要留下，但些可能都會讓二號人反射性的感到「好像哪裡怪怪的」，實際上也真是如此，十月是切分、做選擇的時刻，這些事件會自然的發展，可以靜待結論自行產生即可。

工作／學習狀況：在職場上是小人較多的，分為兩種，一種是「我可是對你很好哦」的施捨型，另一種就是你真的不知道他想對你做什麼的那類，這些或許會讓你想著是不是要做點什麼？釐清現況也好、或是勸對方改斜歸正也好，但這些都不是二號人這段時間該專注的焦點，雖然人際關係上煩心的事比較多，但在職場的能力被認可，正是伴隨著這些小人現身而行，他們不欺壓你、不害你還好，可一旦使力，就讓自己的壞念頭被發現，反而成就了你，讓別人覺得你比較好、看到你的能力，因禍得福就是這個月的最佳點評。

愛情：單身者越積極的想擺脫單身，可能只會越困在原地，這段時間確實會出現讓你心動的角色，但它同時也高不可攀，不管是實際上的行為態度，或是「讓你這樣覺得」的氣場，十月都會處於可遠觀、我看到你了、但是沒有發展的狀態，可以把這看成一段鑑賞期，能享受到暗戀的酸甜，至於發展，只能留待後續再考慮了。

有伴侶者，在關係中的另一半說話直接，但越是直接，就越讓你聽不懂對方到底要什麼，這樣的觀察是正確的，因為對方多數時間說的話，可能都只是為了擺高一個姿態，讓你來討好而已，這同時代表了對方對你是有抱怨的，但這些東西他可能都沒有深入想、當然也難以描述，就都轉成了不良的態度；

比起積極的迎合跟想辦法討好對方，或許藉由觀察來找到問題，你會比較省力。

訊息指引：世界＋寶劍一(R)

不能後退或前進是一種保護，

不需要掙脫，更需要你認出。

生命靈數3 ／ 2宮．水瓶．南交點

整體運勢：能踏穩現實腳步的三號人，在這段時間感受到他人對你的溫情、命運的友善、還有雖然有小震盪、但都能安然度過的財務狀況，都是真的；

這段時間在關係上、或是實際擁有的資源上，都確實有變動的機會，讓你感覺上好像再努力也留不住，這會帶來一些焦慮的心情，三號人也會對此想更多「保持原狀」的辦法，如果你覺得有點疲勞，大概就是這樣來的，但只要認清「變動」只是幫你調整「得到其他更適合的」，那十月就能活得更安穩輕鬆。

工作／學習狀況：在專業上，繼續既有的進度，但在實質的權力跟可控制的資源，會進入一段調整期，有些人會覺得自己的權力、或是位置被拔除了，雖然職稱、或是這個工作看似在繼續，但會有段時間有種被架空的感覺；

這確實是需要更靈活來應對的週期，在發現這些「好像不在掌控內」的事發生時，三號人可能要採取必須的動作，問個清楚、或是確認細節，都會有助你拿回實權、或是做出決定轉換職場的重大決定。

愛情：單身者的桃花，採迂迴的方式接近，身邊出現不直說、意圖模糊、但又時不時無意義的出現在你眼前的人，很可能就是「有意但說不明白」的可能對象，所以不論接不接受，都能感受到戀情前期的曖眛氛圍，但要發展成確切的戀情是有困難的，因為隨著時間拉長，對方能夠更明確說話時，濾鏡消退之後，興趣可能也就隨之消失了。

有伴侶者，在關係中請盡可能的享受被照顧的愉悅感，只要焦點放在這裡，一切都是相當愉快的，因為跟對方友善互動、開心交流的同時，這段時間的美好也會讓你期待更多，而期待生控制，你會開始希望對方這樣、那樣，或開始有疑問，覺得對方為何不這樣、不那樣，但想太多是快樂的殺手，保持放鬆的自然交流，避免過多計畫跟心理預期，就是這段時間能採取的最佳姿態。

訊息指引：權杖四＋權杖一(R)

一切都如過去般穩固，沒有什麼特別需要擔心，

不是失去，只是季節的更替。

生命靈數4 ／ 11宮．雙子．月亮

整體運勢：「只要站得夠遠，就能產生朦朧的美感」

就是四號人本週期的最佳寫照，這段時間雖然有很多不可跨越的困境，但它通常都被你放到看不見的地方了，所以生活大多時候呈現一片平穩、毫無問題的樣子，其實是因為刻意不去碰觸問題，但這些明明存在的，不管是財務上的受限、或是只說說社交語言，所導致的「說了半天什麼結論也沒有」的拖怠，都不會真的消失，時不時的爆發一下，不持續存在，它們會變成生活中偶發的炸彈，在你覺得一切安好時，提醒你沒那麼好。

工作／學習狀況：在專業上能盡好本份，該做的進度能做到，但這些做到，卻跟「做好」不一定有關，或許當下過關了，但這些沒有深入被挑過問題，只是單憑「大家都這樣做、我好像該照慣例去做」的事，很容易在事情大致完成時，又臨時冒出新問題來，得要四號人回頭收拾，所以工作就很容易變成在完成跟再修正之間徘徊，處於一個不乾不脆、很難結案的階段；

其實每個「先這樣」的當下，你不是不知道問題。這些跳過的東西，都是無法被略過的，只是看你打算在哪個階段處理罷了。

愛情：單身者這段時間會遇到願意對你付出、示好的人，行動跟感情展現都相當明確，甚至只要你點點頭，一切就可以成立了，若要論脫單的話，其實十月滿有機會的，不過這個關係的建立，因為缺乏更多對對方意圖的深刻理解，其實也就是建立一段「看起來」是戀愛的關係，這會是一段屬於短期、而非能長線經營的關係。

有伴侶者，感覺到伴侶的難以親近，對你來說壓力太大了，所以知道問題，卻略過問題的你，在這段時間的對方會加速遠離、找到更多自己獨立生存的意義，十月是一段加速期，感情生活的好轉或更加惡化，都以一種戲劇化的方式進展，進到下半之後，多數的狀況就大致底定了，略過或是積極面對關係中的問題，將決定關係最後的走向。

訊息指引：寶劍十(R)＋惡魔

無用的需要被蛻去，緊抓的所有困你在原地，

不肯放的是不是真的那麼不可或缺，

需要你用盡全部力氣？

生命靈數5 ／ 2宮．處女．太陽

整體運勢：能夠明辨是非，做出正確判斷的十月，在財務調度上會有比較多動作，雖然支出多、壓力沉重，但同時有其他開源的路徑，正等著五號人主動發掘，在這個週期所感覺到的資源短缺，大概都是引你往這個方向前進；

這是一段需要擺脫心理限制，勇於發聲、露臉的週期，如果五號人願意運用一些交際手腕，樂於跟人交流，甚至擔起領頭、負責人的角色，那麼資源跟資金、一切現實的援助，便會隨之而來。

工作／學習狀況：在專業上能力受到認可，被委以重任之外，還會同時提高能見度，在進行每個細節的時候，可能都伴隨著眾人的目光，很仔細的盯著你、要看看你「真有那麼行嗎」？

所以壓力當然是不小的，但所幸五號人這段時間的心態穩定，至少不會讓外人看出你的慌亂，這會幫你帶來不錯的成果，所以在中間雖然有一段難熬的時間，但很快的這些受的折磨，都能換成具體的位置、金錢、或是掌握的權力、地位上的提升。

愛情：單身者在拓展新機會困難的本週期，雖然還是會看到一些「你好像可以、有了你他好像就會更好」的感情機會，但這是切記不能誤入的陷阱，因為這些看似可以的對象，或許你真能照顧得好、對方也真的需要你，但這些都不是愛情，也不是「你承擔一段時間，後面對方就會慢慢跟你一起成長」的關係，一開始的模式，很可能一直沿用到未來，千萬別被一時的「我可以」沖昏頭了。

有伴侶者，另一半對於關係感到壓力較大，容易採取較疏離的態度，但這些拉遠距離，卻不是真的覺得不要相處，它更像是一種「我不想理、但我會保持觀察看看你怎麼應對」的測試態度，如果五號人此時表現得冷靜，那可能會被看待成對這段感情是可有可無的，而產生雙方相處更大的壓力；

雖然測試的行為不太好，但可以的話，還是多給點回應吧，配合演出，會是讓對方跟你在這個月都好過一點的方式。

訊息指引：寶劍六(R)＋權杖國王

我們不崩潰，不去想什麼還缺，

一心只要專注眼前能做的一切。

生命靈數6 ／ 1宮．雙魚．南交點

整體運勢：居家狀況多變的本週期，會需要考慮許多財務支出的問題，在前期會讓人處於比較擔心、甚至會考慮四處籌措，但也是因為這樣，賺取金錢的動力高於以往，這些積極的作為，除了帶來金錢之外，還會有額外的資源流入，轉機就在危機中的十月，最終會看到所有困難都被你順利排除，進出帳兩相平衡的收場，雖然變動多，但都能夠安然度過。

工作／學習狀況：在專業上，會有原本提案跟進度推不動的狀況發生，雖然看似有在進行，但多是無用功，大家都只想照原本的進度、做好「原訂」的事，若六號人再困於不好說破的心理限制，那就會讓一切白忙、困在原地；

這段時間的你，需要比「剛好」再多一點的積極，如果想讓份內的事順利進行，那可能還得順手推一下跟你有關的旁人，挪動位置或修改既有的做法，到他們需要去的地方，才不會讓你的努力，被旁邊的人拖緩或抵消掉了。

愛情：單身者的機會，就在舊有的圈子裡，這些本來就默默關心跟照顧你的人，可能就是脫單的人選、或願意幫你介紹、提供你路徑的人，所以回頭看看吧，重點可能不在於「找到更多可能性」而是從既有的人際範圍挖掘；

這也包含了過去喜歡過的、交往過的對象，這段時間有回頭重續前緣的可能性。

有伴侶者，這段時間會很需要協調雙方的行程，能夠重疊的時段、雙方想做的事，都需要特別的安排，才有可能「一起開心的做一件事」，如果能處理得當，那十月就會是感情經過用心、而看到增溫成效的週期；

反之，這段時間需要注意的是「沒辦法就算了」的心態，一旦鬆懈就可能在無意間距離拉遠、感情濃度被沖散，要保持恆溫，需要更多的細心照料。

訊息指引：錢幣七(R)＋戀人

以為待收成的，得重新被從頭整理起，

收成尚待更多步伐的調整與努力。

生命靈數7 ／ 12宮．水瓶．水星

整體運勢：是需要反覆釐清驗證旁人說法的本週期，溝通不能省，更不能只聽對方表面的說法就當真，凡事都需要多想幾圈、想深一點，多繞幾個彎，才可能觸及真實的情況，所以如果你這段時間，總覺得有種「我是不是被騙了、被矇在鼓裡的只有我」的感覺，那應該不是幻覺，是真的；

但這個週期的事並不是真的都飄在空中、難以確認的，只是七號人得用比平常常更多點力氣去拆解，這些力氣不會白費，都是讓你想要的事、進度，塵埃落定的要件。

工作／學習狀況：在專業上大家會呈現一個表面好配合、一切好談的假象，當你試圖要一個進度、交待或結果時，也都會先得到一個答案，但這個「答案」卻不是確定的、馬上就能放在眼前的，實際上更像是被敷衍了，煞有其事的答應你，然後就懸在空中，而且還不一定是多困難的事，所以七號人可能會疑惑「為什麼有需要這樣」；

但你得知道，就是這樣，沒有為什麼，事情能否被完成、被推進，關鍵都在你追得多緊上面，越緊迫盯人、越問到底，工作的順利都會源自這裡。

愛情：單身者有不少社交機會，但這些都很難進行更深度的交流，對擺脫單身來說，是無用的努力，這段時間比起拓展，七號人可能更適合調整自己的心情、內在穩定度，在有機會跟這些人社交時，就能夠比較有勇氣直指出疑問，才能進入到「拆掉包裝、進到有意義對談」的階段，這時候才是可能發展戀情的開端。

有伴侶者，在關係中感覺到對方感情的疏離、交流的受限，雖然雙方仍有對話，但好像脫離不了「表面事實」，你們可以關心對方、討論要去哪、吃什麼，但對於於對方真實的感受，仍是一無所知；

這是一段需要打破常規，先丟出自己感受、來引動對方一起加入的週期，這才能讓你們覺得自己真的有身處一段真實情感，而非只是一切形式俱備的「演」一對伴侶。

訊息指引：權杖五(R)＋命運之輪(R)

擺脫困頓與慣性，切換的視角，扭轉了結局。

生命靈數8 ／ 7宮．牡羊．冥王星

整體運勢：財務資源豐沛的十月，在進帳上有不少斬獲，但八號人似乎沒有把太多注意力放在這上面，反倒是聚焦在一些暫時不在眼前的煩惱，讓情緒處於不穩定的狀態，這段時間越來越高漲的想個不停，需要的是另一個人，來適度把你拉回現實，或是更多的日常事務，只要有接觸到人、避免獨處，就能夠減少情緒波動，享受當下生活的美好。

工作／學習狀況：在專業上穩健發展，這段時間是做好份內的事，就能順利獲得成果，在做好這一步時，就可以順利的看到下一步了，幾乎是不需多做計畫思考的本週期，八號人的焦慮，可能就來自於這裡，這些順風順水的不需考慮太多，都變成了自己是不是做太少、未來堪慮的煩惱；

所以如果你明知身處順利中，卻無法安心下來，那十月就是個適合計畫的週期，或許也不需要到真的執行，「有在計畫」本身，就是你的定心丸，能讓你看得到、並且承接新的下一步。

愛情：單身者有許多隨機的桃花流入，旁人的積極、新的互動，都會在這段時間產生，對外交流、說話的機會是多的，人際圈的拓展是必要，但這卻讓八號人有點調適不良，對要對話的人充滿防備、不夠放鬆，會讓你雖有社交機會，發展的可能卻全都受限在你的戒備中，要擺脫單身前，需要先讓自己輕鬆些，才能把機會變成實際的可能性。

有伴侶者，在關係中的對方對你大量的付出，這些積極都是對方努力的痕跡，相信你心裡也明白，但辛苦的是，在面對這些「明知是好」的事情，你卻深深的感覺到自己的主體性被侵蝕、被控制，而產生了很想逃的念頭，與此同時，也會對沒辦法好好回應，感覺到罪惡；

但實際上，對方做的所有事，都不是你「一定要接受」，你有表達要跟不要的空間，對方的積極，也會一體適用在「為了愛你而做出調整」，當你願意溝通，你會發現一切都只差一句明確的表達而已。

訊息指引：寶劍侍者＋寶劍皇后

是需要思考，但思考不是想個不停，

也不是無止盡的為難自己，

讓思緒翻飛之前，需要的是更多抽離與冷靜。

生命靈數9 ／ 1宮．水瓶．天王星

整體運勢：有很多想法跟行動想輸出的十月，表達慾望強烈，但也因此容易變得過於急切，會讓溝通很難跟對方對頻，這會是一段需要慢慢說、而且拆成更短、更簡單的方式分段說明的週期，才不會在溝通中失利，或感覺到他人對你的反對，其實溝通順利的可能性仍是存在的，只是九號人要先能把資訊拆分成別人可以吞下去的大小；

也是因為這樣，所以初期發展容易感覺到不被理解、運勢拓展不開，但只要把步調放緩，加上上面的調整，多點對自己的耐性，放慢，反而會增加效率。

工作／學習狀況：在專業上得努力保持「別做太多」的步調，在多做多錯的這個月，比較適合的不是拓展，而是找出工作中的問題，但對於「很想做點什麼、什麼都好」來化解焦慮的九號人，這恐怕是要很努力才能辦到的事；

所以在能幫自己踩煞車之前，可能會面對丟出去的項目，都是沒有回音，或直接被駁回、看不到成果，越是用力，越是懷疑人生，其實比起超額努力，你只需要做好平常的事就夠了，不多不少，成就感是從無聊的不變中生出來的。

愛情：單身者會接觸到新的社交圈，在更多跟人交流的機會中，就會帶來感情對象的可能性，但這些對話通常較淺、也較短，很難在這些淺層的接觸中就判定什麼，十月會幫你拓充可能的清單，可以留待後續長期的觀察，桃花是有的，只是重點不在發展感情，會更像是友誼、創造間接的機會為主。

有伴侶者，在這段時間，跟伴侶在情感上的交流較少，對你來說，更享受一個人的空間跟自由，也是因為對方可能已經持續一段時間，表現出自我中心、不願改變的樣子，讓九號人萌生退意，想把距離拉遠一點、稍微冷靜一下、減少互動的觀察對方，選擇讓感情進入冷靜期的你，釋出了對保留關係的最大善意。

訊息指引：錢幣皇后＋聖杯九(R)

虛幻非真，你不能困在那些想像出來的焦慮裡，

保持目光，往現實的地方望去。

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