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原以為沒戲？三星座桃花有盼頭 未來15天暗戀多年的人主動靠近

聯合新聞網／ 綜合報導
接下來15天，對這3個星座來說，情況可能會出現變化，原本停在心裡的那段感情，反而可能是對方先往前走一步。圖／AI生成
接下來15天，對這3個星座來說，情況可能會出現變化，原本停在心裡的那段感情，反而可能是對方先往前走一步。圖／AI生成

有些感情不是沒有機會，只是一直缺一個剛好的時機。就像有人重新打開多年沒用的聊天軟體，找到那個放在心裡很久的人，卻盯著對話框看了半天，最後還是沒有按下傳送。也許不是不想聯絡，只是不確定現在是不是時候。搜狐網分享，接下來15天，對這3個星座來說，情況可能會出現變化，原本停在心裡的那段感情，反而可能是對方先往前走一步。

雙魚座│對方主動釋出訊號 別急著想太多

雙魚在感情裡，很容易先愛上自己心裡的那個版本。

你可能早就在腦海裡把那個人想過很多遍，想像他會怎麼說話、怎麼看你，甚至連你們如果真的靠近之後會是什麼樣子，都不知不覺想過了。想得越久，心裡的那個人就越完整，反而讓真正的他出現時，你有點不知道該怎麼面對。

接下來15天，尤其10月8日前後，這段關係可能會有一點很細微的鬆動。

不一定是突然告白，也不會像偶像劇一樣轟轟烈烈。可能只是對方突然傳來一則看起來很普通的訊息，卻偏偏挑了一個讓你意外的時間；也可能是他忽然提起你們很久以前聊過的事情，讓你忍不住想：「原來他還記得。」

甚至什麼都沒發生，只是在一群人聊天時，他的視線剛好落到你身上，比平常多停了一秒。

就是那麼一點點，你會感覺到原本緊繃的東西好像鬆開了。

只是雙魚要小心，你太擅長替細節找答案。一句話、一個停頓、一則訊息，都能讓你在腦中反覆推敲，先覺得對方是不是有意思，下一秒又開始懷疑是不是自己想太多。

這次不妨慢一點。對方如果真的往前靠近，就先感受這份變化，不急著替它命名。感情有時候最怕的不是沒有答案，而是太早替它決定答案。

天蠍座│他終於往前一步 這次別再假裝沒看見

天蠍在感情裡有一種很特別的耐心。明明很在乎，卻可以什麼都不做，安靜地等著對方先動。

你不是沒有期待，而是覺得「等」本身也是一種方法。只要對方先靠近，你就能知道自己在他心裡到底有沒有位置。只是很多時候，對方可能也抱著一樣的想法，於是兩個人都站在原地，誰也不願意先跨出去。

接下來這15天，這個僵局可能會出現一道縫。

尤其月初到10月中旬，那個一直放在你心裡的人，可能會主動製造一次接觸。也許是工作上的事情，也許是突然聊到共同認識的人，又或者只是打一通其實用訊息就能解決的電話。

事情本身沒有多特別，但「他為什麼偏偏打電話？」這件事，可能會讓你愣一下。

天蠍很容易捕捉到這種訊號，接著開始分析，再分析完繼續等，想看看對方下一步會做什麼。但有時候，對方之所以先走這一步，就是在等你的回應。

所以這次不要一下子跨得太大，也不用突然把心意全部說出來。多回一句、多聊一個共同話題，甚至主動問他一件事情，都足以讓對方知道：我有看見你靠近。

有些機會並不是永遠停在那裡等你。錯過的不是一段感情，而可能只是一次剛好可以靠近彼此的時機。

獅子座│意外重逢或收到訊息 放下架子才有機會

獅子在感情裡最大的難題，很多時候不是不敢愛，而是不習慣讓別人看見自己其實很需要。

你可以很喜歡一個人，也可以默默期待對方出現，但真正到了要先低頭、先示弱的時候，心裡總會有個聲音提醒你：「為什麼要是我？」

所以你寧願維持體面，也不願讓人看見自己其實一直在等。

但接下來這段時間，可能會有人用一個你沒有預料到的方式重新出現。也許是很久沒聯絡的朋友，也可能是那個你以為已經沒有可能的人，甚至就是暗戀了很久、始終沒有動靜的對象。

他不一定帶著什麼明確目的而來，可能只是在某個場合突然遇見，也可能傳來一則訊息，重新提起一件你們很久以前的事情。

最奇妙的是，那一天的你，可能剛好沒有平常那麼戒備。

你沒有刻意維持完美的樣子，也沒有先想好要怎麼回應。就在那個沒有準備的瞬間，對方突然走進你的生活，反而讓你看見，原來自己並沒有真的放下。

獅子這次真正要放下的，不是自尊，而是「一定要看起來毫不在乎」的習慣。

你不需要立刻告訴對方自己的心意，只要讓他看見一點真實的你就夠了。因為如果你始終讓人覺得「我什麼都不需要」，即使對方真的想靠近，也很難找到可以走進來的位置。

感情裡的「有了眉目」，從來不是馬上有答案，而是原本模糊的一段關係，終於開始看得見輪廓。

未來15天，這3個星座或許不用急著追著誰跑。你只需要留意，那個你以為已經很久不會再有動靜的人，是不是正在用自己的方式，慢慢向你靠近。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座 暗戀 桃花

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