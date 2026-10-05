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周四寒露入戊戌月…命理師點名3類人當心 工作、健康恐出狀況

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
節氣「寒露」示意圖。聯合報系資料照
節氣「寒露」示意圖。聯合報系資料照

10月8日（周四）是節氣「寒露」，命理師柯柏成說，今年寒露交節後進入戊戌月，直到立冬才換月，屬龍且逢重大調整、屬兔且農曆七月出生、行程滿檔還什麼事都答應等3類人，在工作、健康、情緒上易有狀況，今年寒露務必要特別留意。

柯柏成指出，「月令七十二候集解」記載，「寒露，九月節。露氣寒冷，將凝結也。」「九月節」指節氣月的次序，並非每年寒露都一定落在農曆九月，像今年「寒露」落在農曆八月廿八，也就是10月8日下午2時28分59秒交節氣。

而寒露也是入秋之後，第一個名字帶有「寒」字的節氣；氣候上，早晚溫差越發顯著，尤其騎車、住山區或清晨，涼意往往更有感。但不表示各地會同時轉冷，畢竟全台各地、山區或平地的天氣感受有差異，穿衣、出遊等仍要看實際預報。

他進一步表示，今年是丙午年，寒露交節後進入戊戌月，直到立冬才換月；而八字的月份依節氣劃分，與農曆初一換月不同。其中，屬龍且逢重大調整、屬兔且農曆七月出生、行程滿檔還什麼事都答應等3類人，今年寒露務必要特別留意。

屬龍者，戌月遇到原局的辰，「辰戌沖」易和長輩主管起衝突，恐忍不住脾氣，全憑感覺心情又沒替代方案，若正準備做重大調整更要謹慎；屬兔且農曆七月出生者，當心健康，尤其腸胃狀況，天氣忽寒忽熱再加上飲食生冷不忌就易出問題；

此外，行程太滿又什麼事都答應的人，白天忙公司，晚上忙家裡，假日還要配合別人的安排，嘴上說沒關係，心裡卻已經很累，建議寒露前後，為自己留一個夜晚，把時間留給自己，不需要討好其他人，自己好好吃飯，收拾房間，放鬆心情。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

寒露 命理師 健康

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