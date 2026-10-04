快訊

毒駕撞飛台體大3學生…男大生頭顱凹陷 慈母控：別讓兒子的血白流

警夜襲西門町酒吧法辦52人惹議 1警脫口「身障也在廁所做愛」遭懲處

沈伯洋競總成立宣稱破3萬人！蔡康永「現身搖滾區」親吐心聲

聽新聞
0:00 / 0:00

3生肖女「超旺夫」！屬雞、兔上榜 婚後讓老公越來越離不開

聯合新聞網／ 綜合報導
《搜狐網》指出，3生肖女性在感情中較懂得包容，婚後也常被認為有旺夫、旺家的好運勢。圖／AI生成
《搜狐網》指出，3生肖女性在感情中較懂得包容，婚後也常被認為有旺夫、旺家的好運勢。圖／AI生成

搜狐網指出，3生肖女性在感情中較懂得包容、溝通與經營關係，不只容易成為另一半的重要依靠，婚後也常被認為有旺夫、旺家的好運勢

生肖雞

屬雞女性通常心思細膩，也很懂得觀察另一半的情緒。遇到生活中的小摩擦時，往往不會急著把事情鬧大，反而比較願意溝通、磨合，讓伴侶在相處中感受到被理解與接納。

這種穩定又有安全感的相處方式，也容易讓另一半越來越依賴她。

生肖兔

屬兔女個性多半溫和，遇到事情也較有自己的想法。無論是生活規劃、家庭決定，或另一半碰到難題時，她們往往能冷靜分析，也懂得站在對方立場思考，因此容易成為伴侶重要的商量對象。

長期相處下來，兩人不只感情較穩定，也容易一起把生活越過越好。

生肖羊

屬羊女最大的優勢在於溫柔、體貼，也願意花心思維持家庭氣氛。她們對伴侶通常有較高的信任感，不會因為小事頻繁爭執，遇到問題也傾向慢慢溝通。

這種柔和又穩定的個性，容易讓另一半感受到家的舒適與安心，也被認為是婚後特別能旺夫、旺家的生肖之一。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 旺夫 老公 運勢 搜狐網

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

感情中最可靠！3大生肖男專情又體貼 最會給另一半安全感

婚後最穩定的2生肖男！自制力強、懂顧家 另一半少操心

3生肖女天生富貴命！多金長壽有福氣、晚年生活幸福羨煞旁人

接下來45天職場迎轉機！三個生肖工作漸穩 還有意外進帳

相關新聞

3生肖女「超旺夫」！屬雞、兔上榜 婚後讓老公越來越離不開

《搜狐網》指出，3生肖女性在感情中較懂得包容、溝通與經營關係，不只容易成為另一半的重要依靠，婚後也常被認為有旺夫、旺家的好運勢。

4生肖10月上旬要旺了！屬馬、虎上榜 這生肖偏財最有感

10月上旬運勢重新洗牌！《搜狐網》運勢專欄指出，有4個生肖近期整體運勢明顯走強，不只工作上有機會受到肯定，財運也逐漸升溫，其中部分生肖還可能因人脈、合作或既有累積，迎來額外進帳。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。