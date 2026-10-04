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4生肖10月上旬要旺了！屬馬、虎上榜 這生肖偏財最有感

聯合新聞網／ 綜合報導
財運示意圖。圖／AI生成
財運示意圖。圖／AI生成

10月上旬運勢重新洗牌！《搜狐網運勢專欄指出，有4個生肖近期整體運勢明顯走強，不只工作上有機會受到肯定，財運也逐漸升溫，其中部分生肖還可能因人脈、合作或既有累積，迎來額外進帳。

生肖馬

屬馬的人10月上旬工作運走強，過去投入的時間與心力有機會被看見。只要持續維持穩定表現，職場上可能迎來新的發展機會，甚至出現職務、責任或成果上的明顯突破。

生肖虎

屬虎的人近期財運有蓄勢待發的趨勢，尤其適合從原本累積的資源、人脈或既有工作中尋找新的收益機會。若能拓展合作、調整現有模式，可能帶來額外收入。不過仍要避免衝動投資，先做好規畫再出手較穩妥。

生肖牛

屬牛的人10月上旬財運偏向穩定成長，尤其在工作收入、專案收益或資產累積方面，較容易看到成果。這段時間適合按原本節奏穩健前進，不需要急著追求短期暴利，反而更有機會慢慢把財富累積起來。

生肖鼠

屬鼠的人近期偏財運有回溫跡象，平時敏銳、善於觀察的特質，可能讓他們從聚會、聊天或人際互動中注意到別人忽略的機會。不過有機會不代表適合重押，建議先小額評估、確認風險，再決定是否投入，過去累積的人脈與經驗，反而是這段時間最有價值的籌碼。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 運勢 工作運 偏財運 財運 搜狐網

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