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台灣最高媽祖雕像落成天晴草地冒水 民俗專家：大吉！大家可這樣做
「2026台中海洋觀光季」結合台灣本島最高媽祖雕像「大安港媽祖雕像落成捐贈典禮」，今天上午在台中大安港媽祖文化園區開幕，今天天氣晴，媽祖雕像前草地空冒豐沛水量，工作人員處理，鋪木板；民俗專家廖大乙說，這是大吉大利，全台最高媽祖雕像前地面湧泉，詣音是「有錢」，遇水則發，他說這是媽祖神威顯赫，遊客到此，若心情不好或身體健康欠佳，可在媽祖雕像前繞左3圈右3圈，向媽祖祈求祝福好運來。
今天上午台中大安港天氣晴，氣溫炎熱，媽祖雕像前草地突然冒出大量水，工作人員擔心參加活動民眾踩入水中，急取水桶處理，並在積水處鋪木板，一名工作人員說，突然冒水現象很奇怪，最近幾天到活動會場布置和彩排都不曾遇到，不知水從哪裡冒出來。
台中市長盧秀燕主持大安港媽祖雕像落成捐贈典禮致詞表示，大安港媽祖雕像是全台最高媽祖雕像，法力高，將保佑國家、台灣海峽和台中人。
民俗專家廖大乙表示，全台最高媽祖雕像今天落成，在雕像前草地突然冒水，代表「湧泉」和「有錢」，這是遇水則發寓意，他認為這是媽祖神威顯赫，大吉大利，他建議到媽祖文化園區的遊客，在媽祖雕像前繞，左3圈右3圈，心中請媽祖作主，若心情不好或身體情形欠佳，心中默念「好運來，壞運走」。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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