被錫蘭比中指 唐綺陽感謝心疼她的人 發哏圖「我撐過金星逆行天蠍」

星座專家唐綺陽日前開直播解析星象，卻遭百萬網紅錫蘭隔空比中指開嗆。唐綺陽昨晚在「唐綺陽占星幫」臉書粉專發文，她表示，謝謝每一個心疼她的人，「你們寫的我都有看到，得到這麼多，再次印證，溫柔跟善良非常有力量」，並特別搭配海綿寶寶經典的「你有多猛」迷因哏圖，文字為「我撐過金星逆行天蠍」，標題為「受夠了才願意改變」。

唐綺陽昨晚最新發文似在回應錫蘭風波，她寫下，火進獅子、水進天蠍，金星停滯天蠍，事件讓人能「盡情各自表述」對「天蠍人、神祕學」的看法，以及價值評判，這一切完全符合星象，是不是令人讚嘆？「也謝謝每一個心疼我的人，你們寫的我都有看到，得到這麼多，再次印證，溫柔跟善良非常有力量」。

她表示，本周六下午，金星就要正式逆行了，停滯期以混亂方式點出劇情，逆行後才是真正「回溯、清算」時刻，要為過往的不當埋單。而那些曾因「難處理、難解釋、所以擱著」的事，若已被揚起，或忍無可忍，那，現在就是重新面對之時，時候已到。

不少網友留言表達支持，「真的不要惹天蠍」、「唐老師一直以來都像朋友般提供建議，我們都知道啊」、「以前低潮，是看唐老師每期帶不同藝人回家直播吃東西那時好起來的，有時溫馨的氛圍都讓我有點泛淚，謝謝唐老師一直以來堅持不懈的守在崗位上」、「唐老師讓我看見智慧處事」、「老師展現高級處理公關技巧」、「沒在關心星座的路人，但是很欣賞國師的氣度跟優雅從容」。