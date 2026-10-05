婚後最容易爭吵！3組生肖夫妻組合 感情不合恐走向離婚

有些感情不是沒有機會，只是一直缺一個剛好的時機。就像有人重新打開多年沒用的聊天軟體，找到那個放在心裡很久的人，卻盯著對話框看了半天，最後還是沒有按下傳送。也許不是不想聯絡，只是不確定現在是不是時候。搜狐網分享，接下來15天，對這3個星座來說，情況可能會出現變化，原本停在心裡的那段感情，反而可能是對方先往前走一步。 雙魚座│對方主動釋出訊號 別急著想太多 雙魚在感情裡，很容易先愛上自己心裡的那個版本。 你可能早就在腦海裡把那個人想過很多遍，想像他會怎麼說話、怎麼看你，甚至連你們如果真的靠近之後會是什麼樣子，都不知不覺想過了。想得越久，心裡的那個人就越完整，反而讓真正的他出現時，你有點不知道該怎麼面對。 接下來15天，尤其10月8日前後，這段關係可能會有一點很細微的鬆動。 不一定是突然告白，也不會像偶像劇一樣轟轟烈烈。可能只是對方突然傳來一則看起來很普通的訊息，卻偏偏挑了一個讓你意外的時間；也可能是他忽然提起你們很久以前聊過的事情，讓你忍不住想：「原來他還記得。」 甚至什麼都沒發生，只是在一群人聊天時，他的視線剛好落到你身上，比平常多停了一秒。 就是那麼一點點，你會感覺到原本緊繃的東西好

2026-10-05 10:23