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婚後最容易爭吵！3組生肖夫妻組合 感情不合恐走向離婚
婚姻需要經營，但有些生肖組合天生性格強烈衝突，相處起來如履薄冰，當價值觀、溝通模式與性格特質嚴重對立時，就會變成相愛容易相處難的情況，一起來看看是哪幾種生肖組合。
第三名：豬與馬
屬豬人追求安定、溫暖且步調從容的生活，而屬馬人則熱愛自由、崇尚冒險且行動力極強，這對組合在婚姻中最致命的問題在於價值觀與生活步調的嚴重脫節，屬豬人渴望伴侶能陪伴家庭、給予安全感，但屬馬人往往難以被婚姻約束，依然熱衷於外面的世界，因此屬豬人的抱怨與控訴會讓屬馬人感到窒息，而屬馬人的飄忽不定則讓屬豬人感到絕望，久而久之，心志漸行漸遠，關係容易破裂。
第二名：雞與狗
俗話說「雞犬不寧」，屬雞人與屬狗人的婚姻常伴隨著頻繁的口角與質疑，屬雞人心思細膩、挑剔且注重細節，說話常帶著批判性，而屬狗人重視忠誠、性格直率，但脾氣一上來也極具攻擊性，當屬雞人開始碎碎唸與指責時，屬狗人容易感到自尊心受損而強力反擊，雙方在溝通上缺乏圓融與包容，總是習慣放大對方的缺點，陷入彼此傷害的惡性循環，最終在日復一日的內耗中，恐有耗盡所有情分的狀況。
第一名：龍與虎
屬龍人與屬虎人皆屬於氣場強大、自尊心極強的類型，在婚姻中，兩人都習慣扮演主導者，缺乏妥協與退讓的包容心，屬龍人追求主導權與尊重，屬虎人則崇尚自由且性格霸道，一旦面臨家庭決策或觀念分歧，極易演變為針鋒相對的權力爭奪戰，雙方都不願輕易低頭，強硬對峙的結果只會不斷削弱感情基礎，這種強強碰撞的婚姻關係，若無法各退一步，最終容易在無休止的爭吵中，抱著遺憾離場。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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