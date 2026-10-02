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寒露將至！開運關鍵在「收」 命理師提醒3種人要注意

聯合新聞網／ 綜合報導
命理專家柯柏成指出，寒露後開運的重點從「收整、安定、完成」開始。示意圖／AI生成
命理專家柯柏成指出，寒露後開運的重點從「收整、安定、完成」開始。示意圖／AI生成

北台灣將迎兩階段降溫，首波東北季風今明發威，10月8日也將迎來入秋首個帶「寒」字的節氣寒露」。命理專家柯柏成指出，寒露開運核心在於一個「收」字，建議從「收整、安定、完成」著手調整運勢。

第一、整理玄關，把進出家門的路清出來

居家風水重視入口通暢。趁寒露前後清理玄關，丟棄雜物舊物、晾乾潮濕鞋子並修繕照明。無須特意擺放開運物，只要維持門口乾淨明亮、動線流暢，就能迎來好氣場。

第二、整理帳目與單據，替年底留一份從容

盤點未報銷單據、取消沒有用到的訂閱項目，並檢視帳單。那些看似不起眼的隱形開銷往往累積可觀，順應「秋收」寓意妥善管理財務、釐清支出，也是為辛苦成果惜福。

第三、完成一件拖了很久的事

不要好高騖遠，從年初未完成的清單中挑選最簡單的一件去執行，無論是一趟規劃已久的小旅行，或是一場答應已久的聚餐，順應秋季收穫的氣場迅速了結拖延。

柯柏成補充，今年為丙午年，寒露後進入戊戌月直至立冬，以下族群需格外留心：

一、屬龍的人，又正準備做重大調整的人

戌月逢辰易引動「辰戌沖」，容易與長輩或主管產生摩擦。切忌憑情緒行事或在毫無備案下硬碰硬，凡事需更加謹慎沉著。

二、屬兔而且是農曆七月出生的人

健康運勢波動較大，特別要防範腸胃問題。在忽冷忽熱的天候下，務必避免生冷飲食，以免加重身體負擔。

三、行程太滿，什麼事都答應的人

長期奔波容易耗損心神。寒露前後為自己保留獨處夜晚，推掉不必要的聚會、學會分擔事務，留些時間好好吃飯與休息，無須勉強討好每個人。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

寒露 開運 節氣

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