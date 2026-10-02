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十月接連金星逆行、水逆！12星座「開運金句」一次看

聯合新聞網／ 綜合報導
塔羅牌老師艾菲爾分享10月給12星座的建議。示意圖／AI生成
塔羅牌老師艾菲爾分享10月給12星座的建議。示意圖／AI生成

秋意漸濃，塔羅牌老師艾菲爾提醒，10月迎來金星與水星接續逆行，情感、人脈、財務與溝通全面進入「校準與沉澱期」。面對合約、行程與重要承諾務必再三核對，同時也是梳理人際斷捨離、重整自我核心價值的時刻。以下為12星座十月運勢指引：

牡羊座

本月的修煉在於「以慢出發」。感情上放下爭強好勝，坦誠溝通心聲比爭論輸贏更重要；單身者遇見心動對象先觀察三觀是否契合。工作迎來新任務與考驗，沉著應對更能突顯實力。忙碌之餘務必留心睡眠與作息，別讓壓力透支體力。

十月開運金句：「不用急著贏，走穩自己的路，好事自然會追上你。」

金牛座

本月適合重整生活節奏與人脈圈。財務上宜精打細算、檢視隱藏開銷，落實預算以避開月底較為拮据。社交圈自然篩選，不真實的互動漸行漸遠，真心的朋友則更顯珍貴。多留點心力打理居家環境與陪伴家人，能收穫滿滿踏實感。

十月開運金句：「把日子過簡單一點，把心留給真正值得的人。」

雙子座

事業迎來新機遇與長期合作契機，切莫貪多同時開闢過多戰線，將創意踏實落地才是制勝關鍵。學業利於查漏補缺、深耕基礎；桃花機緣不少，各種場合皆可能遇見聊得來的對象，但需深入了解真實個性。收斂發散心緒，專注能換來顯著突破。

十月開運金句：「想做的事一件一件來，你的好運會在專心時慢慢累積。」

巨蟹座

焦點落於家庭關係與內在安全感。若與家人曾有芥蒂，適時把話談開能化解心結，面對共同開銷、借貸等財務往來則需格外謹慎。學會接納變動，掛心的關係有望冰釋前嫌，在適應轉變中學會成為自己最穩固的後盾。

十月開運金句：「家是避風港，但別忘了，你自己也可以成為自己的依靠。」

獅子座

職場被重用的機會大增、有望扛下關鍵大任，但光芒越耀眼越要留心細節，遇歧見時保持餘地能贏得長遠支持。感情迎來升溫良機，單身者容易在人群中捕捉到悸動。不需高調張揚，舉手投足間的從容篤定反倒更顯王者氣場。

十月開運金句：「真正的氣場，不是大聲說話，而是心裡有底氣。」

處女座

工作瑣碎雜務繁多，細膩心思恰好是你的破局利器，面對突發狀況保留靈活彈性即可安度。忙碌時切莫犧牲休息，顧好身體才有持久戰鬥力。本月極度適合整理空間、斷捨離無用雜物，清空環境的同時也是在為思緒大掃除。

十月開運金句：「不用把每件事做到滿分，留點空間給自己，日子才會更舒服。」

天秤座

愛情是本月的重頭戲。有伴者別再為了粉飾太平而壓抑委屈，誠實交流才能走得長遠，單身者個人特質吸睛，但多留心靠近之人的動機。財務規劃以守成為主，大筆消費多方比價。將重心收回自身，由自己決定內在價值。

十月開運金句：「先愛自己，再談誰值得走進你的世界。」

天蠍座

直覺雷達全開，對他人情緒變化異常敏銳，面對曖昧不明的訊息切忌過度腦補，直接溝通最省心力。事業適合揚棄過時舊法、升級策略來突破瓶頸；感情上心動時切記保有一絲理智，有伴者多談彼此真實期待，讓信任取代掌控欲。

十月開運金句：「看清楚再選擇，慢一點沒關係，你值得一段安心的關係。」

射手座

工作將接觸嶄新的合作模式，先深入摸索再定奪，或許能打破既有天花板。社交圈迎來驚喜轉變，點頭之交可能昇華為得力盟友。別把自己鎖在煩悶日程裡，安排幾趟小旅行或接觸自然，讓身心充分充電、重燃生活熱情。

十月開運金句：「世界很大，別困在煩惱裡，出去走走，答案常常就在路上。」

摩羯座

職場承擔重責大任，能力獲高度肯定，但也別把所有責任獨攬一身，善用團隊分工會事半功倍，前輩的點撥亦值得採納。家庭與伴侶格外需要你的陪伴關懷，試著在拚搏事業與經營日常之間取得輕鬆平衡。

十月開運金句：「努力很重要，但把日子過好，也是一種成功。」

水瓶座

專業與學業進入升級期，利於跨界吸取新知或學習新工具，懸而未決的難題有望迎刃而解。朋友圈歷經自然淘洗，留下的是值得深交的知己。日常安排切勿過度緊湊，留點空白反而靈感湧現。重大決定先讓情緒沉澱幾日再行動。

十月開運金句：「不必跟著別人的節奏走，你有自己的時區，慢慢來也會抵達。」

雙魚座

本月情感感知細膩，是梳理舊傷、療癒內在的良機。感情互動切忌讓對方「通靈猜心」，把需求直接說出來更能避免無謂誤解。財務操作趨向保守，謹防情緒化血拼。學會替自己的心靈設立邊界，把能量留給真正值得的人事物。

十月開運金句：「別怕重新開始，秋天會把舊葉帶走，也會替你留下新的希望。」

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

水逆 星座 開運 金句

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