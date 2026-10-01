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前一秒還在笑 下一秒就emo！「5星座」最容易突然陷入低落

聯合新聞網／ 安妞星座
某些性格天生自帶超敏感雷達，別人的一句無心之論，或是一個微小的天氣變化，都能在他們心裡掀起滔天巨浪。 示意圖／AI生成
某些性格天生自帶超敏感雷達，別人的一句無心之論，或是一個微小的天氣變化，都能在他們心裡掀起滔天巨浪。 示意圖／AI生成

前一秒還在跟大家有說有笑，下一秒卻突然看著窗外發呆，眼底閃過一絲落寞。你身邊也有這種情緒像搭雲霄飛車的朋友嗎？每個人都有心情盪到谷底的時刻，某些性格天生自帶超敏感雷達，別人的一句無心之論，或是一個微小的天氣變化，都能在他們心裡掀起滔天巨浪。馬上帶你揭曉這份名單，一起理解這些脆弱又細膩的心靈，下次在他們陷入低潮時，記得給予一個最溫暖的陪伴！

TOP 5：處女座

完美主義者對自己的要求簡直高到不合邏輯，大腦無時無刻都在高速運轉。反覆檢討今天開會是不是講錯一句話，或者主管的眼神是不是在暗指什麼，把細節無限放大的習慣，正是心情突然當機的元兇。哪怕事情進展順利，只要有微小變數，就會瞬間陷入杞人憂天的焦慮漩渦，瘋狂模擬各種最壞狀況，搞得自己疲憊不堪。趕快把這些鑽牛角尖的傢伙拉出門吃頓大餐，用熱鬧氣氛轉移注意力，告訴他們事情真的沒那麼糟，那張緊繃的臉龐很快就能重新綻放笑容。

TOP 4：雙子座

走到哪都能跟陌生人打成一片，派對開心果隨時散發無窮活力。然而在嘻皮笑臉面具底下，卻藏著極度渴望安靜的靈魂。一旦過度消耗社交能量，夜深人靜獨自一人時，那股莫名襲來的空虛感，就會瞬間把人吞噬。白天活潑與夜晚沉默簡直判若兩人，巨大落差總讓旁人摸不著頭緒。因為太習慣把歡樂帶給別人，遇到委屈反而不知道怎麼開口求救，只能任由低落情緒蔓延。這時不需要逼問原因，靜靜坐在旁邊陪著喝杯熱茶，給予足夠空間去消化思緒，滿血復活的調皮鬼馬上就會回來報到。

TOP 3：獅子座

習慣當領頭羊，總用最強悍姿態保護身邊親友，彷彿天塌下來也能一肩扛起。霸氣性格讓他們把自尊心看得比命還重，白天在外呼風喚雨受到景仰，但只要努力付出沒得到相對應掌聲與肯定，驕傲的心就會瞬間碎裂。偏偏傲氣不允許自己在外人面前掉眼淚，只能獨處時偷偷躲起來黯然神傷。沒被理解的失落感是擊垮鋼鐵意志的死穴，只要給予最直接的誇獎與溫暖擁抱，大聲稱讚他們的付出，所有陰霾就會立刻煙消雲散，重新找回閃耀迷人的自信光芒。

TOP 2：巨蟹座

內建超強情緒接收器，周遭氣氛只要有微小變化都逃不過那份敏銳。朋友傳訊息少打一個表情符號，或講話語氣稍微冷淡，都能讓他們在腦海瘋狂上演小劇場。體貼細膩的心思，極容易把別人負能量全吸收進體內。走在路上聽到熟悉老歌，或看見曾經逛過的街角，馬上就會觸景生情陷入回憶漩渦無法自拔。突來的感傷往往沒有具體原因，純粹是情感滿溢需要宣洩。這時千萬別急著講大道理，帶去吃頓熱騰騰美食，用充滿安全感的陪伴融化不安，憂鬱警報很快就能解除。

TOP 1：雙魚座

水做的浪漫大師，眼淚隨時都在待命。擁有一雙自帶濾鏡的眼睛，總習慣把世界想像得無比美好。當殘酷現實無情打破那顆易碎玻璃心時，巨大失落感就會瞬間淹沒理智。看部感人電影會落淚，看見路邊流浪小狗也難過，這份多愁善感性格，讓心情起伏宛如海浪般洶湧。對周遭事物有著超乎常人共鳴，悲傷來得急又快連自己都無法控制。安撫這份脆弱只要緊緊握住他們的手，溫柔傾聽滿腹委屈。找回被深深珍視的安全感後，淚水很快就會化作重新出發的快樂能量。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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