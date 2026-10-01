10月1日天赦日轉運！3星座財運大翻身 第一名苦盡甘來

今年前三季覺得錢特別難賺、投資卡關，甚至有種「怎麼努力都存不到錢」的感覺嗎？命理專家小孟塔羅雲蔚老師在臉書發文指出，10月1日適逢「天赦日」，又碰上西方占星中的冥王星順行，有3個星座的財運有望迎來明顯轉折，過去累積的壓力與卡關狀況可能逐步鬆動。

雲蔚老師表示，今年不少人可能都有薪水成長有限、投資難有進展，或財務規畫遲遲無法突破的感受，不過隨著10月1日「天赦日」到來，加上冥王星順行，他認為整體財務能量有機會出現變化，其中水瓶座、天秤座與天蠍座最值得留意。

第三名：水瓶座

水瓶座近期有機會遇到能帶來資源或機會的「神仙合夥人」，可能透過合作、人脈或新的工作關係，替自己打開新的收入來源。對水瓶座來說，接下來的重點不是單打獨鬥，而是懂得借力使力，善用身邊的人脈與合作機會，財運有望因此逐漸升溫。

第二名：天秤座

天秤座有望迎來「資金解套」。雲蔚老師表示，過去卡住、不易流動的資金，有機會重新活絡，正財收入與現金流也可能逐步改善。無論是工作收入、合作款項，或先前遲遲沒有進展的財務安排，都可能開始出現轉機，讓天秤座在接下來一段時間明顯感受到財務壓力減輕。

第一名：天蠍座

財運翻身力道最強的則是天蠍座。雲蔚老師形容，天蠍座過去累積的辛苦與委屈，有機會逐步轉化為實際回報，迎來一波「財富大逆襲」。

先前投入許久卻沒有立即看到成果的事情，接下來可能逐漸開花結果，不論工作表現、投資布局或長期累積的人脈，都有機會成為財務成長的助力。

不過雲蔚老師也提醒，星象只能代表環境與機會出現變化，真正能不能把握財運，仍取決於個人是否願意主動出擊。他也表示，「千萬別躺在床上等錢掉下來」，遇到機會時仍要積極行動。

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