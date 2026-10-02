聽新聞
0:00 / 0:00
個性差很大！3星座組合卻超速配…牡羊愛上他「全世界最浪漫的事」
一生當中，有幾次能遇到自己的真命天子與天女呢，讓我們一起來看看「哪些星座」竟是「最佳組合伴侶」吧！？
第三名：雙子座x獅子座
獅子座的陽光會讓雙子座非常的崇拜，而古靈精怪的雙子座則會把獅子座逗得很開心，不過這對組合既是浪漫，同時也很危險，有時候就像曇花一現，一下感情就散了，所以最好的辦法還是多了解彼此與給彼此更多的空間。
第二名：摩羯座x天秤座
天秤座跟摩羯座都是很會抓生活節奏的星座，但他們的性格可以說是完全相反，天秤座有個舉棋不定的心，恰巧能讓判斷力很好的摩羯來解答，而摩羯座需要一個尊重且欣賞自己的人，剛好天秤座對成熟性格的人也會有滿滿的欣賞，會是一對很合的佳偶。
第一名：牡羊座x雙魚座
當性格好爽的牡羊遇上天馬行空的雙魚，一定會是這世界上最浪漫的事情之一，牡羊雖然容易覺得孤單，但卻很果斷，雙魚雖然猶豫不決，但卻很溫暖，兩個人的性格搭在一起，是能扶持彼此的一對伴侶。
◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。