三星座天生幹話王！雙子跳躍思考、他兩邊討好「說話沒重點」

大家都喜歡跟健談的人聊天，但有時候，有些話題就是沒什麼內容，讓我們一起來看看「哪些星座」就是「典型幹話王」吧！？

第三名：雙子座

雙子座頭腦很靈活，但總是話題跳很快，常常讓人一頭霧水，導致整個話題聊下來，完全沒有重點，也不知道在聊什麼。

第二名：處女座

處女座對很多事情的要求都很高，他們總是認為自己說的話，別人都能理解，但殊不知大家都不知道他們想表達什麼。

第一名：天秤座

天秤座的人很追求公平公正，也不常得罪人，但也因為如此，所以常常說的話都很模稜兩可，都是一些沒有重點的內容。

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