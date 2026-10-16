三星座打電動…馬上忘記另一半！牡羊內心是小孩、他容易成癮

現在3c產品越來越先進，許多人喜歡打電動或者用手機來玩手遊，甚至是打到忘我的情況，那你知道「哪些星座」原來是「顧電動不顧伴侶」嗎，讓我們一起來看看吧！？

第三名：牡羊男

牡羊男就是小孩性格，從小到大就是很愛玩遊戲，而且得失心也非常重，如果遊戲最後的成果不是他們要的，可是會影響他們的心情喔。

第二名：雙子座

雙子男只要沒事情就會想玩個手遊，他們很容易一下就成癮，當伴侶跟他們說話，他們都會開啟敷衍模式，讓伴侶氣得要死。

第一名：水瓶座

水瓶男是熱愛打電玩的星座，他們會投入百分之百的精神在遊戲世界中，沈浸在虛擬世界，完全忘記要多關心身旁的伴侶。

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