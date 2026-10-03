殺破狼週運勢／牡羊愛情邁入新階段 天秤諸事迎刃而解

殺破狼2026年10月5日～10月11日12星座運勢

白羊座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在感情宮位，與情感對象關係明朗化，戀情進入新的階段。單身的白羊座則會邂逅讓你有好感的人士。新月期間，可許下與情感關係有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

面試運、考試運方面，在面試、考試宮位的天王星相位良好，面試會有特殊的狀況考驗應變能力，危機處理得宜，順利獲得錄取通知。報考公職，成績意外跨越門檻，可進入大型組織服務。還是學生的白羊座，都能通過學業測驗。

本週須注意的部分

健康運方面，金星在疾厄宮位逆行，相位不佳，過去罹患的陳年痼疾復發，需要定期到醫院復健與回診。某些白羊座被傳染了感冒，喉嚨與呼吸系統不適，吃了好幾天的藥，也不見病情緩和。

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星受到在財務宮位逆行的金星影響，很久沒聯絡的朋友突然傳訊息給你，對方可能想推銷直銷商品，或要你購買保險、或是借錢。

金牛座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在工作宮位，會開始接手新的案件，許多進度需要好好計劃。某些金牛座接手新的職務，正在調適中。新月期間，可許下與工作有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，金星在感情宮位逆行，與水星合相，與前任情人恢復了聯繫，雙方都有復合的想法，兩人可望破鏡重圓。某些金牛座則是遇到了一見鍾情的對象，每天都在聊天。

本週須注意的部分

家宅運方面，在家宅宮位的火星相位不良，經常被鄰居的噪音打擾，因此與對方發生衝突，甚至需要請執法人員到場協調，居住空間需注意電器、爐火的使用，並要注意門戶安全。

健康運方面，新月發生在健康宮位，當心吃壞肚子，罹患急性腸胃炎。女性方面需注意婦科方面的問題。也要注意心血管方面的疾病，有頭暈、目眩、心悸等問題，千萬不可大意。

雙子座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在戀愛、娛樂宮位，會對某個人產生好感，兩人會有發展空間。某些雙子座迷上某個明星，每天都在注意偶像的動態。新月期間，可許下與戀愛、追星相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

本週須注意的部分

工作運方面，金星在工作宮位逆行，相位不良，很多事務都在空轉，常常努力許久，最後竹籃子打水一場空。某些雙子座則是坐在一個看似光鮮亮麗的位置，但實質權力被架空，每天無事可做，閒到想換工作。

健康運方面，金星與水星合相在健康宮位，當心被病毒感染，造成喉嚨與呼吸道發炎，一旦生病，會需要花很久的時間治療才能痊癒。此外，以為已經痊癒的疾病再度復發，十分不適。

交通運方面，在交通宮位的火星相位不良，交通工具故障頻頻，需要常進廠維修，外出當心與人發生行車糾紛，行車記錄器需注意正常運作，被開罰單的機率也較高，不論走路或搭乘大眾運輸系統，需注意安全。

巨蟹座：

整體運勢

家宅運方面，新月發生在家宅宮位，居住空間添購了新的傢俱，生活煥然一新。需要搬家的巨蟹座，會找到理想的物件。新月期間，可許下有關住宅、家庭相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，金星在戀愛、子女宮位逆行，曾經喜歡的人會再度出現在你的生活圈，兩人有機會再續前緣。感情穩定的巨蟹座會有懷孕的跡象，這個孩子會是在眾人期盼下降臨的小生命。

本週須注意的部分

金錢運方面，在金錢宮位的火星受到財務宮位的冥王星影響，需要花很多錢在醫療費用上，經濟狀況吃緊。有投資習慣的巨蟹座，手上標的不斷下跌，需要設下停損點，才不致敗光所有的積蓄。

工作運方面，在志業宮位的土星受到太陽影響，積習已久的問題浮上檯面，嚴重到必須召集會議作出改進或懲處，某些人因此失去工作，會是職場十分動盪不安的時期。

獅子座：

整體運勢

學習運方面，會開始學習某種新的知識與技能，可找到優秀的老師指導。還是學生的獅子座，考試運佳，猜題準確，成績比先前進步。新月期間，可許下與學習有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星相位良好，長期與某位個性古怪的人接觸，他常會做一些無厘頭的事情。不過深入認識後，會發現對方的心思其實很單純，跟這樣的人相處，比起在某些團體中勾心鬥角來得輕鬆。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的冥王星受到在命宮的火星以及在家宅宮位逆行的金星影響，伴侶的親人常常會希望你配合參與家族的聚會，會消耗掉很多時間與社交能量，容易遷怒在對方身上，造成關係緊張。

健康運方面，火星持續在命宮行進，生活變得十分忙碌，體力消耗過度，特別容易感到疲累，這段時間需特別注意刀火燙傷見血光，發生意外傷害的機率較高，需特別注意人身安全。

處女座：

整體運勢

金錢運佳，新月發生在金錢宮位，會發展一份副業，增加收入，對改善經濟狀況不無小補。某些處女座則是薪資獲得微調，聊勝於無。新月期間，可許下與金錢相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

工作運方面，在志業宮位的天王星相位良好，會需要臨時出差，或是經常外出處理許多突發狀況，對你而言都是有趣的挑戰，展現出高ＥＱ與靈活的危機處理能力，受到同事們肯定。

本週須注意的部分

旅遊運方面，金星在旅遊宮位逆行，相位不良，預訂了網路推薦或價錢昂貴的旅店，入住後發現清潔衛生不到位，服務品質不佳，感覺花錢受氣，即便投訴了，也無法買回寶貴的假期與時間。

交通運方面，金星在交通宮位逆行，與水星合相，同時受到火星與冥王星影響，外出容易迷路，或是遇到一些預期外的狀況，造成通勤遲到，當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率較高，這段時間需特別注意交通安全。

天秤座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在命宮，把許多不如意、不順利都歸零，重新出發，任何事情都會變得好處理。新月期間，可開啟任何想執行的計畫，許下願望，會獲得良好的能量幫助。

遠行運方面，在遠行宮位的天王星相位良好，買了機票、訂了旅店，就飛到海外快閃某個城市，只是想品嚐當地的特色美食，或是到私房的景點放空，清理累積在心中的負能量。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的冥王星持續受到在人際關係宮位的火星影響，被恐怖情人纏上，不但每天擔驚受怕，還影響到目前的情感關係。某些天秤座陷入三角關係之中，不甘心、不放手，反而造成自己遍體鱗傷。

人際關係方面，在人際關係宮位的火星受到在金錢宮位逆行的金星影響，容易被朋友拗免費的服務，原本使用你的專業必須收很多錢，卻常被當成免洗工具人佔便宜，該收的費用一定不能賤賣。

天蠍座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在心靈宮位，同時金星在命宮逆行，與過去暗戀的對象重逢，終於有機會交換聯絡方式，總覺得與對方的緣分很特別。新月期間，可許下有關靈魂伴侶相關的願望，會獲得新月能量祝福。

金錢運方面，在財務宮位的天王星相位良好，會收到好朋友送的禮物，價值不菲，感到意外又驚喜。有投資習慣的天蠍座，收到投資的分紅，為數不少，有一種福至心靈的小確幸。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的火星受到冥王星影響，在職場的地位十分關鍵與重要，每天有各種事務需要你決策，忙到喘不過氣來。某些天蠍座的職場充滿肅殺之氣，同事或上司情緒不穩定，經常起爭執，使你上班壓力也很大。

健康運方面，金星在命宮逆行，與水星合相，當心被病毒感染，造成喉嚨與呼吸道發炎，一旦生病，會需要花很久的時間治療才能痊癒。過去罹患的陳年痼疾復發，需要定期到醫院復健與回診。

射手座：

整體運勢

人際關係方面，新月發生在人際關係宮位，會加入一個新的團體，或是在某些場合認識志同道合的新朋友。也可能在此時與原本不熟的同事交情變好。新月期間，可許下人際關係相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，在戀愛、娛樂宮位的海王星與海外宮位的火星有良好連結，與來自海外的人士邂逅，互有好感，發展出異國戀情。感情穩定的射手座，則是會到海外參加偶像演唱會，十分愉悅。

本週須注意的部分

遠行運方面，在遠行宮位的火星受到在交通宮位的冥王星影響，到海外旅行，需注意交通方面的突發事件，甚至會受困在人生地不熟的地方動彈不得，或是因為天候的關係滯留在某個地區。

學習運方面，在學習宮位的冥王星受到火星影響，原本對某個新知識或技術興致勃勃，卻因為遇到較為嚴厲的指導者，覺得挫折感很重，決定放棄學習。還是學生的射手座，因為經常考試、功課太多，感到學業壓力很沉重。

摩羯座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在志業宮位，會承接新的職務，並被賦予重大的任務。某些摩羯座則是轉換到新的單位，重新適應環境。新月期間，可許下事業、工作、成就相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

人際關係方面，金星在人際關係宮位逆行，與水星合相，很久不見的朋友突然捎來訊息，讓你感到驚喜。然而金星受到冥王星與火星影響，也要當心對方其實聯絡你是另有目的的。

本週須注意的部分

金錢運方面，在財務宮位的火星受到在人際關係宮位逆行的金星、以及在金錢宮位的冥王星影響，當心與人發生財務糾紛，甚至需要尋求法律途徑解決。有投資習慣的摩羯座，標的一直下跌，帳面資產不斷縮水。

健康運方面，火星持續在疾厄宮位行進，火氣較大，容易長痘痘，或是嘴破，某些器官有發炎的現象。當心血光之災，發生意外傷害的機率較高，這段時間需特別注意人身安全。

水瓶座：

整體運勢

遠行運方面，新月發生在遠行宮位，開始籌備一個海外旅行的計畫，預訂機票與住宿，並規劃行程。某些水瓶座則是交到來自異國的朋友。新月期間，可許下國外事務相關的願望，會獲得良好的能量庇佑。

感情運方面，在戀愛、娛樂宮位的天王星相位良好，會邂逅一個讓你覺得每天都很歡喜的對象，兩人在打鬧中互生好感。感情穩定的水瓶座，最近迷上某個明星，甚至會想參加偶像應援活動。

本週須注意的部分

工作運方面，金星在志業宮位逆行，目前暫時代理主管職位置，會需要學習做決策、管理許多事務，雖然在眾人面前光鮮亮麗，然而你也必須背負許多責任，不容許出任何差錯。

學習運方面，在學習宮位的土星受到太陽影響，原本想學的知識或是技術，容易因為自己理解程度不佳，而想放棄。還是學生的水瓶座，課業成績一直無法進步，萌生轉換系所或是休學的想法。

雙魚座：

整體運勢

金錢運方面，新月發生在財務宮位，會拿出一些存款，購買零股，開始學習投資，賺些零用錢或養老金。新月期間，可許下與投資、債務有關的願望，會獲得良好的能量幫助，

家宅運方面，在家宅宮位的天王星相位良好，居住空間需要重新裝修，需要暫時住在飯店幾天，每天有專人清理房間，還能使用各種設施，偶而過過這種奢侈的生活感覺挺好的。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的火星受到逆行的金星以及冥王星影響，工作太累，覺得身體過勞，很想休個長假，好好喘口氣。某些雙魚座的職場氣氛不好，上班壓力很大。

健康運方面，火星與木星齊聚健康宮位，工作有過勞的傾向，肝火較旺，容易長痘痘或嘴破。當心刀火燙傷見血光，發生意外傷害的機率較高，這段時間需特別注意人身安全。

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