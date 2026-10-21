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薔琵颱風並列風王維持顛峰 逼台時降中颱…專家示警1原因風場相當巨大

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沒有安全感、很怕被甩！四生肖戀愛患得患失…他超專情卻容易受傷

旺好運／ 旺好運
圖為辦公室戀情示意圖。圖／AI生成
圖為辦公室戀情示意圖。圖／AI生成

所謂的安全感，通常是指精神生活得不到滿足，或有人是因為物質得不到滿足，而沒有保障的感覺。在愛情中，人們同樣會有缺乏安全感的時候，旺好運分享以下4個生肖，他們談戀愛常常會患得患失、充滿不安全感！

愛情缺乏安全感生肖：鼠

屬鼠的人在感情中經常感到患得患失，對自己沒有自信而苦惱，擔心會被情人拋棄，常需要另一半給予安慰。

愛情缺乏安全感生肖：蛇

屬蛇的人非常專情，卻會用力過度而受傷，他們很容易擔心各種狀況，導致談戀愛都綁手綁腳，搞得緊張兮兮的。

愛情缺乏安全感生肖：羊

屬羊的人談戀愛非常念舊，碰到感情事總是優柔寡斷，當遇上欺騙或傷害時都默默承受，累積成不安全感的來源。

愛情缺乏安全感生肖：豬

屬豬的人生性浪漫，他們不喜歡孤獨的感覺，特別需要別人陪伴，又擔心真心付出後得不到回報，覺得感情走入婚姻才會比較踏實。

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 戀愛 愛情 安全感

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