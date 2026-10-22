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三星座最容易生氣！雙子直接絕交、「第一名」火爆脾氣一點就炸
人都有喜怒哀樂的情緒，但有時候就是太無法理解，而導致生氣的情緒越來越強烈，那你知道「哪些星座」原來「最容易生氣」嗎，讓我們一起來看看吧！？
第三名：處女座
處女座的思維其實太過於細膩，他們看得太遠，想得太多，因此常常會不認同別人的想法，導致自己生悶氣，最後直接大爆發。
第二名：雙子座
雙子座其實對很多事情都不在意，但如果踩到了他們的地雷，要他們氣消是非常困難的，也很有可能就直接絕交。
第一名：牡羊座
牡羊座本身就是屬於火爆性格，一旦生氣，火就很難滅，他們就像小孩子一樣，需要用哄的，也因此常常讓身邊的人很頭痛。
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