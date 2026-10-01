快訊

北市萬華公寓清晨火警 消防隊救出4人

國軍移防出意外！M109自走砲車撞M113裝甲車 1官兵摔車送醫

看過「空中浩劫」派上用場！杜拜航空驚魂 乘客闖駕駛艙救回飛機

聽新聞
0:00 / 0:00

嘴上說沒事…其實都有事！「3星座」敏感又記仇 放大細節

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為內心委曲示意圖。圖/AI生成
圖為內心委曲示意圖。圖/AI生成

有些人平時看起來溫和隨和，遇到不愉快也不會當場翻臉。不過，真正熟了才會發現，他們心思細膩，對人際互動中的小細節特別敏感，別人一句話、一個態度，他們都可能默默記在心裡。搜狐網分享，心眼不大，細膩常成雙面刃的三星座，快看看都有誰上榜。

巨蟹座／表面說沒事 委屈全記得

巨蟹座重感情，也很在意身邊人的態度。即使受到冷落或覺得不公平，他們通常不會直接爆發，而是選擇自己消化情緒。別人可能早就忘了的小事，巨蟹卻可能記得很清楚，甚至忍不住反覆思考對方當時的用意。不是故意計較，而是越在乎一段關係，就越容易把細節放大。

天蠍座／沒直接翻臉 但其實從沒忘記

天蠍座平時冷靜低調，不喜歡為小事爭吵，但不代表他們真的忘得快。對於別人說過的話、做過的事，天蠍往往有自己的判斷。一旦信任出現裂痕，他們未必會當場翻臉，反而可能默默觀察，重新評估彼此的關係，因此有時會給人「很會記」的印象。

處女座／理性卻敏感　細節一個不漏

處女座做事講究，對人對事都有自己的標準，別人容易忽略的小細節，往往逃不過他們的眼睛。若對方態度敷衍、說話不得體，處女座可能表面不說，心裡卻已經默默扣分。這份敏感有時容易讓自己想太多，也讓他們顯得比較難真正放下不愉快。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

三星座外表粗線條…內心卻超細膩！「第1名」反差最大

第一眼超隨和！三星座內心強大…敢越線弄他們「要你好看」

外表嘻嘻哈哈…「4星座」內心敏感！第一名笑容越燦爛越心酸

9月底舊人突然聯絡！3星座意外重逢「以為消失的人」 緣分還有餘地

相關新聞

財神降臨！10月星座財運TOP5出爐 射手跨出舒適圈、冠軍鈔票大把湧進

秋意漸濃的十月，不只天氣轉涼，連賺錢的節奏都跟著大洗牌啦！這個月市場充滿各種意想不到的驚喜，有人在辦公室默默耕耘終於被大老闆拔擢，也有人光靠和朋友喝杯下午茶就談成一筆大生意。出差旅行或是隨手買張彩券，到處都藏著能讓你荷包大豐收的絕佳契機。想知道在這個秋高氣爽的黃金月，究竟是哪五大幸運兒能精準踩中發財紅心，迎來存款數字直線飆升的巔峰嗎？立刻來揭曉這份熱騰騰的超強吸金名單！

今年只剩2次！10月1日天赦日 命理師教「這樣拜」赦罪補財庫

明（10月1日）日是農曆8月21日，也是今年第5個「天赦日」。命理師楊登嵙表示，天赦日是向玉皇大帝懺悔、祈求赦罪的好日子，民眾若覺今年諸事不順，可把握當天上午5時至下午3時祭拜，化解冤親債主、補財庫，祈求健康與財運順遂。

10月愛情運勢星座TOP3！轉涼的季節 這3個星座戀愛正升溫

秋意漸涼，感情世界卻絲毫不受影響地持續加溫。有人終於等到那個讓自己臉紅心跳的對象，有人和另一半悄悄討論起未來的規劃，也有人在親友的牽線下遇見意想不到的緣分。跟著科技紫微網一起來看看，10月愛情運勢最強的三個星座，會不會剛好是你？

10月1日迎秋季天赦日！3大禁忌別犯…求財、斬小人當天必拜

10月1日迎來秋季天赦日，命理師王老師臉書分享，民間普遍認為天赦日是適合懺悔、祈福、改運的日子。若近期覺得賺錢特別辛苦、應收款項遲遲收不回來，或遇到小人、爛桃花，甚至很多事情明明只差臨門一腳卻始終未成，都可以把握這天誠心向神明祈求。

嘴上說沒事…其實都有事！「3星座」敏感又記仇 放大細節

有些人平時看起來溫和隨和，遇到不愉快也不會當場翻臉。不過，真正熟了才會發現，他們心思細膩，對人際互動中的小細節特別敏感，別人一句話、一個態度，他們都可能默默記在心裡。搜狐網分享，心眼不大，細膩常成雙面刃的三星座，快看看都有誰上榜。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。