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嘴上說沒事…其實都有事！「3星座」敏感又記仇 放大細節
有些人平時看起來溫和隨和，遇到不愉快也不會當場翻臉。不過，真正熟了才會發現，他們心思細膩，對人際互動中的小細節特別敏感，別人一句話、一個態度，他們都可能默默記在心裡。搜狐網分享，心眼不大，細膩常成雙面刃的三星座，快看看都有誰上榜。
巨蟹座／表面說沒事 委屈全記得
巨蟹座重感情，也很在意身邊人的態度。即使受到冷落或覺得不公平，他們通常不會直接爆發，而是選擇自己消化情緒。別人可能早就忘了的小事，巨蟹卻可能記得很清楚，甚至忍不住反覆思考對方當時的用意。不是故意計較，而是越在乎一段關係，就越容易把細節放大。
天蠍座／沒直接翻臉 但其實從沒忘記
天蠍座平時冷靜低調，不喜歡為小事爭吵，但不代表他們真的忘得快。對於別人說過的話、做過的事，天蠍往往有自己的判斷。一旦信任出現裂痕，他們未必會當場翻臉，反而可能默默觀察，重新評估彼此的關係，因此有時會給人「很會記」的印象。
處女座／理性卻敏感 細節一個不漏
處女座做事講究，對人對事都有自己的標準，別人容易忽略的小細節，往往逃不過他們的眼睛。若對方態度敷衍、說話不得體，處女座可能表面不說，心裡卻已經默默扣分。這份敏感有時容易讓自己想太多，也讓他們顯得比較難真正放下不愉快。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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