第一眼超隨和！三星座內心強大…敢越線弄他們「要你好看」

搜狐網分享，表面隨和其實不好惹的星座，有些星座第一眼看起來沒什麼脾氣，說話客氣、凡事好商量，甚至讓人覺得「應該很好欺負」。但真正相處後才會發現，他們不是沒脾氣，而是不想隨便發作。只要踩到底線，原本溫和的態度可能瞬間變樣，原來他們才是最不能亂惹的類型。

天秤座／好好先生、好好小姐 卻有底線

天秤座給人的第一印象通常親切又隨和，不喜歡把場面弄得太難看，遇到小事也常選擇睜一隻眼、閉一隻眼。但別以為他們什麼都不在乎，誰對自己好、誰總是得寸進尺，其實天秤心裡都有數。平常不計較，不代表沒有底線，一旦被踩到紅線，他們反而會冷靜處理，直接與對方拉開距離。

摩羯座／沉默低調 認真起來變個人

摩羯座平常話不多，也不太喜歡和別人爭輸贏，第一眼很容易被當成好說話的人。但他們骨子裡其實相當有主見，該堅持的事情不會輕易退讓。真的惹到摩羯，他們未必會立刻爆發，而是選擇用行動回應，等你發現不對勁時，摩羯早已默默做好自己的決定。

水瓶座／討厭被控制 會轉身離開

水瓶座平時一副「隨便、都可以」的模樣，很多事情懶得爭，也不喜歡把情緒搞得太複雜，因此常讓人低估他們的底線。其實水瓶最重視自己的自由與空間，如果只是小事，他們可能懶得計較；但一旦有人試圖控制或干涉太多，水瓶的態度就會明顯轉冷，甚至直接選擇遠離。

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