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10月1日迎秋季天赦日！3大禁忌別犯…求財、斬小人當天必拜

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3生肖女天生富貴命！多金長壽有福氣、晚年生活幸福羨煞旁人

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為中年女性，生活多金有福氣。圖/AI生成
圖為中年女性，生活多金有福氣。圖/AI生成

有些女人不只懂得賺錢，更懂得守住財富、經營生活，可以說是相當好命。搜狐網分享，三生肖女天生富貴命，一生安康，多金又長壽。她們靠著智慧與能力累積財富，人生越走越穩，晚年也有機會享受子女、家庭與財運帶來的福氣。

生肖兔／溫柔聰慧　財運穩穩累積

生肖兔女性個性溫和細膩，做事不急躁，反而懂得一步一步累積實力。她們觀察力敏銳，待人處事圓融，容易在職場累積好人緣，也能靠著自己的能力創造收入。年輕時或許不特別張揚，但隨著時間累積，財富與生活品質都有機會逐漸提升，晚年更能享受安穩福氣。

生肖蛇／聰明會賺　越到後面越有錢

生肖蛇女性頭腦靈活、判斷力強，對金錢與機會也有自己的想法。無論工作、投資或創業，都懂得先觀察再出手，不容易因一時衝動做決定。她們的財富往往來自長期累積，隨著經驗與人脈增加，收入有機會越來越可觀，晚年也有機會過著富足自在的生活。

生肖龍／眼光長遠　晚年坐享福氣

生肖龍女性企圖心強，從年輕時就敢拚、敢闖，不甘於過著平凡的人生。她們懂得把握機會，也願意為目標投入時間與心力，事業發展容易隨著經驗累積而越來越穩。除了有機會創造亮眼財富，晚年也重視生活品質，若能守住累積多年的成果，更有機會享受富足安穩的生活。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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10月1日迎來秋季天赦日，命理師王老師臉書分享，民間普遍認為天赦日是適合懺悔、祈福、改運的日子。若近期覺得賺錢特別辛苦、應收款項遲遲收不回來，或遇到小人、爛桃花，甚至很多事情明明只差臨門一腳卻始終未成，都可以把握這天誠心向神明祈求。

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明（10月1日）日是農曆8月21日，也是今年第5個「天赦日」。命理師楊登嵙表示，天赦日是向玉皇大帝懺悔、祈求赦罪的好日子，民眾若覺今年諸事不順，可把握當天上午5時至下午3時祭拜，化解冤親債主、補財庫，祈求健康與財運順遂。

好傻好天真！三星座老是愛上渣男…「這星座」一臉精明意外上榜

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