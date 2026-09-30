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10月1日迎秋季天赦日！3大禁忌別犯…求財、斬小人當天必拜

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10月1日迎秋季天赦日！3大禁忌別犯…求財、斬小人當天必拜

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為天赦日拜拜示意圖。示意圖／AI生成
圖為天赦日拜拜示意圖。示意圖／AI生成

10月1日迎來秋季天赦日，命理師王老師臉書分享，民間普遍認為天赦日是適合懺悔、祈福、改運的日子。若近期覺得賺錢特別辛苦、應收款項遲遲收不回來，或遇到小人、爛桃花，甚至很多事情明明只差臨門一腳卻始終未成，都可以把握這天誠心向神明祈求。

王老師說，秋季天赦日五行屬金，象徵收穫、整理與斷捨離。民間習俗認為，在這天可以向神明懺悔，祈求財運與事業順利，也可以好好檢視過去做錯的事情，向神明誠心懺悔，希望放下過往的不順，迎接新的開始。

禁忌1／不要殺生

天赦日講究行善積德，參拜當天宜保持善念，因此建議避免殺生，也可透過吃素、行善等方式累積福德。

禁忌2／不要欺騙他人

天赦日重視誠心與懺悔，無論是對人或對神明，都應避免說謊、欺騙，真心反省過去的言行。

禁忌3／避免與人爭吵

這天也要避免口出惡言、與人發生口角，盡量保持平和心情。若有過去的人際糾紛，也可趁機放下，不再糾纏。

王老師建議參拜時間由上午7時至下午3時，誠心準備疏文、懺悔文，快趁天赦大吉日懺悔拜拜，讓自己年底財庫滿滿，圓滿結束2026年。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

天赦日 拜拜 五行

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