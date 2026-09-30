今年只剩2次！10月1日天赦日 命理師教「這樣拜」赦罪補財庫

明（10月1日）日是農曆8月21日，也是今年第5個「天赦日」。命理師楊登嵙表示，天赦日是向玉皇大帝懺悔、祈求赦罪的好日子，民眾若覺今年諸事不順，可把握當天上午5時至下午3時祭拜，化解冤親債主、補財庫，祈求健康與財運順遂。

命理師楊登嵙指出，天赦日依四季天干地支配合而生，春為戊寅日、夏為甲午日、秋為戊申日、冬為甲子日，每年僅5至7天。今年共有6個天赦日，分別為3月5日、5月4日、5月20日、7月19日、10月1日及12月16日。

楊登嵙說，古書記載天赦日「百事遇禍反為福」，當天祈福、說好話、做好事皆百無禁忌，唯獨不宜殺生，因上天有好生之德。民眾可在住家門口焚香或至廟宇祈求懺悔，對久病不癒的因果病、事業不順、官司糾紛等特別靈驗；赦罪後再補財庫、求好運，可收事半功倍之效。

至於供品，楊登嵙建議準備清茶3杯、水果、素食餅乾、帶殼桂圓12顆（象徵12個月破繭而出）、米糕、乞龜、九轉壽生蓮花、金紙（天公金、福金、壽金、刈金、補運錢）及手寫懺悔文。

祭拜時，先向玉皇大帝稟告姓名、年齡、生日及地址，再唸出懺悔文，懇求開恩赦罪；最後將金紙、懺悔文、蓮花一同焚化，並將桂圓敲碎，連同外殼投入金爐焚燒，象徵破除厄運、重新開始。