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接下來45天職場迎轉機！三個生肖工作漸穩 還有意外進帳

聯合新聞網／ 綜合報導
接下來45天屬牛、屬猴與屬雞的人，職場卡關情況有望緩解，工作逐步穩定。圖／AI生成
接下來45天屬牛、屬猴與屬雞的人，職場卡關情況有望緩解，工作逐步穩定。圖／AI生成

不少人在工作上遇到瓶頸，明明付出了不少心力，事情卻始終難以推進，收入也沒有明顯起色，難免讓人覺得有些鬱悶。搜狐網分享，接下來45天，有3個生肖職場狀態可能逐漸出現變化，原本卡住的事情開始有進展，正職收入穩定之餘，也可能多出一些額外收穫。

生肖牛│默默累積終於被看見

屬牛的人平常不太愛出風頭，受了委屈也習慣自己消化。前陣子明明做了不少事，卻不一定被看見，好處也常常輪不到自己。

但接下來45天，情況可能慢慢改變。過去停滯的工作開始往前推，原本不太主動聯絡的主管或客戶，也可能重新找上門。其實不是屬牛的人突然變厲害，而是過去累積的可靠形象，終於開始發揮作用。

收入方面，可能因為工作責任增加、績效提升，或之前談了許久的事情終於敲定，讓收入逐漸穩定。除了正職，也可能因為過去幫過的人介紹機會，或之前投入的小事情開始有回報，出現額外進帳。

只是好機會來了，屬牛的人別又習慣性低調到底，該表現的時候，還是要讓別人看見你的能力。

生肖猴│找到適合自己的舞台

屬猴的人前陣子可能特別有「懷才不遇」的感覺，明明想法很多，提出來卻不一定有人重視，看著別人用普通的方法反而得到升遷，心裡難免不是滋味。

接下來45天，屬猴的人可能遇到比較適合發揮的機會。也許是換了新專案，也可能遇到一個默契不錯的合作夥伴，原本難推的事情換個方式，反而找到突破口。

工作穩定下來後，收入也可能跟著改善，該拿到的薪資或報酬逐漸明朗。另一方面，利用空檔接案、合作小專案或發展其他收入來源，也可能帶來額外收穫。

不過機會一多，屬猴的人也容易什麼都想試。與其到處出手，不如選一、兩個真正有把握的方向，好好做出成果。

生肖雞│工作重新回到正軌

屬雞的人做事重視計畫，但前陣子可能常常遇到突發狀況，原本排好的事情一再被打亂，忙了一整天，回頭卻發現真正重要的工作沒進展。

接下來45天，這種混亂感有望慢慢減少。原本排好的工作逐漸能照計畫完成，該收尾的事情也陸續告一段落。過去認真做事累積的口碑，也可能讓主管、客戶更願意把重要工作交給你。

正職方面，可能因績效、職位或工作成果帶來收入變化；額外進帳則可能來自過去延宕的款項、舊合作或其他原本沒有太大期待的收入。

對屬雞的人來說，這段時間不用急著什麼都接，先把手上的事情做好、把老客戶維持住，反而更容易讓新的機會自己找上門。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 職場 工作

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